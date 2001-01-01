Kobieta to ja — trzy dni dla kreatywnych kobiet

Już na początku października Centrum Spotkań Europejskich „Światowid” w Elblągu zaprasza na wydarzenie pn. „Kobieta to ja. Artystyczne inspiracje kobiet” — trzydniowe święto sztuki, humoru i rozwoju, zaprojektowane z myślą o kobietach (i o tych, którzy chcą je świętować). Wernisaże, warsztaty, spotkanie z aktorką i wieczór stand-upu — dużo inspiracji, tworzenia i okazji do integracji. To idealna wymówka, żeby zabrać koleżanki, siostrę, mamę — i spędzić razem fantastyczny czas.

Dlaczego warto tu być?

Bo to wydarzenie, które uszyto niemal na miarę kobiecej ciekawości świata: łączy sztukę, rozwój osobisty i dobrą dawkę śmiechu. Jeśli szukasz okazji, żeby się zintegrować, pobudzić kreatywność, złapać inspirację albo po prostu odpocząć wśród ludzi z podobną energią — „Kobieta to ja” jest dla Ciebie. I tak — to impreza dla kobiet, ale nie tylko: zaproś partnera, przyjaciółkę, sąsiadkę, czy teściową.

Program w pigułce (co i kiedy):

01.10.2025, godz. 17:00 — „JA” — wernisaż Pauliny Szramke i Anny Nowakowskiej (hol główny). Wstęp wolny — świetna okazja, by zanurzyć się w fotograficznych opowieściach o kobiecości.

01.10.2025, godz. 18:00 — Spotkanie z aktorką Edytą Olszówką (Galeria Nobilis). Liczba miejsc ograniczona — bezpłatne wejściówki do odbioru w kasie Kina Światowid.

02.10.2025, godz. 17:00 — FLOWER POWER – kobiecość w kolorach — warsztat malarski w Pracowni Tkackiej. Cena: 50 zł. Zapisy pod numerem: 55 611 20 85.

02.10.2025, godz. 19:00 — Stand-up Katarzyny Piaseckiej „UKĄSZONA” — Duża Sala Kina „Światowid”. Bilety od 50 zł.

03.10.2025, godz. 16:30 — BLIŻEJ CELU – jak realizować marzenia? — warsztat motywacyjno-rozwojowy (Galeria Nobilis). Liczba miejsc ograniczona — obowiązują zapisy: 55 611 20 85.

Kobieta to ja. Artystyczne inspiracje kobiet. Dla kogo szczególnie jest to wydarzenie? Dla każdej kobiety, która chce:

- odpalić kreatywność (malowanie + dobre rozmowy = idealny duet),

- nabrać odwagi do działania i spojrzeć na swoje cele z nowej perspektywy (warsztat motywacyjny),

- posłuchać i zainspirować się historią oraz doświadczeniem (spotkanie z aktorką),

- po prostu pośmiać się i dobrze bawić (stand-up).

Sprzedaż i rezerwacja biletów: tel. 55 611 20 68 / 76.

Warsztaty i zapisy: 55 611 20 85.

Kup bilet online: bilet.swiatowid.elblag.pl.

Pamiętaj, że niektóre wydarzenia mają ograniczoną liczbę miejsc lub bezpłatne wejściówki do odbioru w kasie — warto działać szybko.

Spędźcie razem popołudnie i wieczór, naładujcie baterie, porozmawiajcie o marzeniach i zróbcie zdjęcie przy wernisażu (idealne do social mediów i do rodzinnego albumu). To wydarzenie, które daje pretekst, by celebrować swoją autentyczność — i by zrobić to z humorem. Kup bilet, zarezerwuj miejsce na warsztacie i przyjdź gotowa na twórczy reset. Niech to będzie Twój październikowy plan: sztuka, rozwój, śmiech i kobiece wsparcie w jednym pakiecie. Rezerwuj miejsca — do zobaczenia w Światowidzie!

Organizator:

Centrum Spotkań Europejskich „Światowid” w Elblągu — miejsce, które łączy kulturę, edukację i lokalną społeczność oraz które tradycyjnie dba o różnorodny i angażujący program kulturalny.