Kolejna Randka ze sztuką

Galeria EL zaprasza na kolejną Randkę ze sztuką. Odbędzie się 23 września.

Podczas warsztatów uczestnicy stworzą botaniczne reliefy z wykorzystaniem świeżych roślin, w tym także roślin ruderalnych mieszkających na terenie Galerii EL, oraz gliny szybkoschnącej.

Uczestnicy poznają technikę wykonywania odcisków liści, kwiatów i traw, odkrywając piękno ich faktur, kształtów i unerwienia. Dowiedzą się także, dlaczego te rośliny są ważną częścią historii Galerii EL i jak opowiadają historię tego miejsca.

Powstałe prace będą wyjątkową pamiątką oraz zapisem spotkania ze światem roślin, łączącym sztukę z uważną obserwacją przyrody.

Warsztaty poprowadzi Ewelina Jeziorska (Mikoryza) – przyrodniczka, zielarka, mykolożka i edukatorka przyrodnicza. Od lat prowadzi warsztaty dla dzieci, młodzieży i dorosłych, łącząc wiedzę o dzikich roślinach, grzybach i ekologii z działaniami artystycznymi oraz rękodzielniczymi. W swojej pracy zachęca do uważnego obserwowania przyrody i odkrywania piękna oraz różnorodności świata roślin poprzez doświadczenie, twórczość i bezpośredni kontakt z naturą.

Warsztaty realizowane są w ramach projektu „Odkryj, polub, zachowaj”.

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.

Randki ze Sztuką 60+ // Botaniczne reliefy

Kiedy: 23 września 2026 roku, środa

Godzina: 13:00 – 15:00

Cena: 10 zł / osoba (dofinansowanie)

Dla kogo: dla dorosłych 60+

Zapisy: e-mail helena@galeria-el.pl lub SMS: 532 885 931. W treści prosimy wpisać: “Randki 60+ wrzesień”, imię, nazwisko oraz numer telefonu.

Wysłanie wiadomości nie jest równoznaczne z uczestnictwem w warsztatach- jest nim otrzymanie od nas wiadomości z potwierdzeniem.