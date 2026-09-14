Olimpia nie jedzie do Olsztyna. Puchar przy Skrzydlatej

Formalnie gospodarzem spotkania pozostaje FC Dajtki Olsztyn, jednak mecz odbędzie się w Elblągu. Taką zmianę przyniosły kwestie organizacyjne i bezpieczeństwa, dlatego zamiast wyjazdu do Olsztyna Olimpia zagra we wtorek przy Skrzydlatej. Dzień później o awans powalczy Concordia, która pojedzie do Janowca Kościelnego.

FC Dajtki już kilka dni temu poinformował o zmianie miejsca spotkania oraz o nadaniu meczowi charakteru imprezy niemasowej. Na trybuny będą mogli wejść wyłącznie kibice zespołu z Elbląga. Oficjalnie klub wskazał względy organizacyjne. Trudno jednak nie łączyć decyzji również z kwestiami bezpieczeństwa. Przy pucharowym spotkaniu z udziałem Olimpii rozgrywanym w Olsztynie organizatorzy musieliby brać pod uwagę dodatkowe okoliczności związane z kibicami. Ostatecznie wybrano wariant znacznie prostszy: mecz przy Skrzydlatej i publiczność tylko z Elbląga.

Dla kibiców Olimpii oznacza to przede wszystkim kolejną okazję do zobaczenia zespołu na miejscu. W sobotę Elblążanie pokonali Pelikana Łowicz 1:0, przerywając serię czterech ligowych spotkań bez zwycięstwa. Pięknie nie było, szczególnie po przerwie, za to pojawiło się coś, czego wcześniej brakowało: zero z tyłu i komplet punktów. Karol Przybyła po meczu przyznawał, że styl pozostawił sporo do poprawy, ale zespół potrzebował właśnie takiego spotkania, które da przełamanie.

Puchar otwiera się na inną przestrzeń. Olimpia jest zdecydowanym faworytem, dlatego ciekawsze od samego pytania o awans może okazać się komu Przybyła da minuty. W poprzedniej rundzie, wygranej 11:0 z LKS Tyrowo, szerokość kadry została wykorzystana bardzo wyraźnie. Podobnego wariantu można spodziewać się również teraz. Szansę mogą dostać zawodnicy grający ostatnio mniej, niewykluczone też, że pojawi się młodzież. Jednym z ciekawszych nazwisk jest Błażej Bąk, rocznik 2009, który już latem pokazywał, że potrafi wykorzystać otrzymane minuty.

Dajtki aby znaleźć się w III rundzie musiała pokonać dwóch rywali. Najpierw wygrały na wyjeździe z LKS Różnowo 5:1, następnie po remisie 2:2 wyeliminowały Fortunę Gągławki w rzutach karnych. Początek sezonu ligowego również mają udany. Po czterech spotkaniach zgromadziły osiem punktów, strzeliły 13 goli i pozostają bez porażki. Różnica poziomów między A klasą a III ligą nadal jest jednak na tyle duża, że każdy inny scenariusz niż awans Olimpii należałoby traktować jako sporą niespodziankę. Ciekawie zapowiada się więc nie tyle odpowiedź na pytanie, kto powinien wygrać, ile sposób, w jaki Olimpia wykorzysta ten mecz. Sobotnie 1:0 z Pelikanem dał oddech, puchar może teraz posłużyć do dołożenia pewności, ogrania kolejnych zawodników i sprawdzenia kilku rozwiązań bez ligowego ciężaru wiszącego nad każdym zagraniem. Zwycięstwo z Pelikanem nie rozwiązało wszystkich problemów, ale zatrzymało nieprzyjemną serię. We wtorek można zrobić następny krok.

Dzień później, 16 września, swoją pucharową robotę będzie miała Concordia. Słoniki zagrają na wyjeździe z Orłem Janowiec Kościelny, występującym w klasie okręgowej. Elblążanie przyjadą po bardzo mocnym ligowym występie w Dobrym Mieście. Wygrali 5:0, przedłużyli serię meczów bez porażki do sześciu i po raz kolejny pokazali, że ich dobry początek sezonu nie jest przypadkiem.

W obu parach faworyci są łatwi do wskazania. Puchar ma jednak własną skłonność do drobnych złośliwości, dlatego awansu nie dopisuje się przed pierwszym gwizdkiem. Olimpia spróbuje załatwić sprawę we wtorek przy Skrzydlatej, Concordia dzień później w Janowcu Kościelnym. Jeśli hierarchia zostanie zachowana, obie elbląskie drużyny zameldują się w kolejnej rundzie.

FC Dajtki Olsztyn - Olimpia Elbląg, 15 września, godz. 16:00, Elbląg, ul. Skrzydlata 1A.

Orzeł Janowiec Kościelny - Concordia Elbląg, 16 września, godz. 16:30.

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