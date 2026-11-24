Koncert jubileuszowy Chóru Cantata

Wszystko zaczęło się jesienią 1986 roku od 16 pasjonatów wspólnego śpiewania. Dziś chór tworzy niemal 40 osób, a nasze głosy brzmiały m.in. w nowojorskiej Carnegie Hall i w Filharmonii Berlińskiej. Od 2008 roku chór prowadzi Marta Drózda-Kulkowska. Wiele prób, koncertów, podróży i wspólnych wzruszeń złożyło się na naszą historię. Teraz chcemy podzielić się nią z Wami!

Przygotowaliśmy specjalny program: bogaty przekrój muzyki chóralnej, od utworów rozrywkowych, przez współczesne, po sakralne. Nie zabraknie utworów, które towarzyszyły nam przez te wszystkie lata. Szczególnym momentem wieczoru będą prapremiery kompozycji napisanych z myślą o naszym 40-leciu. Koncert poprowadzi Aneta Pastuszka. Przyjdźcie świętować razem z nami i przeżyć ten muzyczny wieczór w gronie przyjaciół chóru. Będzie nam bardzo miło gościć zarówno tych, którzy są z nami od lat, jak i tych, którzy usłyszą nas po raz pierwszy!

Koncert odbędzie się 27 listopada, o godz. 19 w kościele pw. św. Brata Alberta w Elblągu, ul. Częstochowska 28. Wstęp wolny.