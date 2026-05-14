Krzysztof Książek na święcie młodych pianistów

16 maja o godz. 16. w sali koncertowej Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych w Elblągu odbędzie się wyjątkowy recital jednego z najciekawszych polskich pianistów młodego pokolenia – Krzysztofa Książka. Wydarzenie stanowi uroczyste zwieńczenie dwudniowego, VI Elbląskiego Konkursu Pianistycznego. Wstęp wolny.

Tegoroczna edycja konkursu ma wymiar międzynarodowy. Udział bierze aż 82 młodych pianistów z całej Polski oraz z Litwy, co czyni wydarzenie jednym z ważniejszych przeglądów młodych talentów pianistycznych w regionie.

Krzysztof Książek to artysta urodzony w 1992 roku w Krakowie, który od lat zdobywa uznanie zarówno w Polsce, jak i za granicą. Jest półfinalistą i laureatem nagród pozaregulaminowych XVII Międzynarodowego Konkursu Chopinowskiego w Warszawie (2015), a także zdobywcą III nagrody oraz nagrody specjalnej za mazurki na Międzynarodowym Konkursie Chopinowskim na Instrumentach Historycznych (2018).

Recital Krzysztofa Książka, połączony z występami laureatów konkursu, zapowiada się jako wyjątkowe wydarzenie łączące doświadczenie uznanego artysty z energią i pasją młodych pianistów. To nie tylko koncert, ale także podsumowanie dwóch dni intensywnej pracy, emocji i muzycznych odkryć. Dla publiczności to rzadka okazja, by w jednym miejscu usłyszeć zarówno przyszłe gwiazdy fortepianu, jak i artystę, który już dziś należy do czołówki polskiej pianistyki.

