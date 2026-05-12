Działka za 7 milionów pod młotek

Prezydent Elbląga chce wystawić na sprzedaż prawie 6,5-hektarową działkę na Modrzewinie Północ. Rzeczoznawca wycenił ją na 7 mln złotych.

O zamiarze sprzedaży działki, znajdującej się przy Alei Jana Pawła II (w niedalekim sąsiedztwie Hydropressu i magazynów Grupy Żywiec) możemy przeczytać w jednym z najnowszych zarządzeń prezydenta Elbląga. Jest ono podstawą do przygotowania procedury przetargowej, która powinna rozpocząć się jeszcze w tym roku. Rzeczoznawca wycenił wartość prawie 6,5-hektarowej działki na 7 mln zł. Jest ona przeznaczona pod działalność produkcyjną, magazynową lub usługową.

Ta działka ma być wystawiona na sprzedaż (ortofotomapa UM Elbląg)

To nie jedyna działka, którą władze miasta chcą sprzedać na Modrzewinie. Już po raz trzeci odbywa się przetarg (w poprzednich nie było chętnych) dotyczący kompleksu działek o powierzchni 5,2 ha, który jest przeznaczone pod inwestycje techniczno-przemysłowe. Cena wywoławcza to 2 mln 40 tys. zł (plus VAT). Część nieruchomości jest objęta Warmińsko-Mazurską Specjalną Strefą Ekonomiczną, która ma prawo jej pierwokupu. Nabywca nieruchomości będzie zobowiązany do rozpoczęcia jej zabudowy do końca 2029 roku i jej zakończenia 31 grudnia 2031 r.