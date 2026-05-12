Działka za 7 milionów pod młotek

Zdjęcie stanowi jedynie ilustrację tekstu i pochodzi z konkursu Fotka Miesiąca, czerwiec 2014, fot. expert

Prezydent Elbląga chce wystawić na sprzedaż prawie 6,5-hektarową działkę na Modrzewinie Północ. Rzeczoznawca wycenił ją na 7 mln złotych.

O zamiarze sprzedaży działki, znajdującej się przy Alei Jana Pawła II (w niedalekim sąsiedztwie Hydropressu i magazynów Grupy Żywiec) możemy przeczytać w jednym z najnowszych zarządzeń prezydenta Elbląga. Jest ono podstawą do przygotowania procedury przetargowej, która powinna rozpocząć się jeszcze w tym roku. Rzeczoznawca wycenił wartość prawie 6,5-hektarowej działki na 7 mln zł. Jest ona przeznaczona pod działalność produkcyjną, magazynową lub usługową.

Ta działka ma być wystawiona na sprzedaż (ortofotomapa UM Elbląg)

To nie jedyna działka, którą władze miasta chcą sprzedać na Modrzewinie. Już po raz trzeci odbywa się przetarg (w poprzednich nie było chętnych) dotyczący kompleksu działek o powierzchni 5,2 ha, który jest przeznaczone pod inwestycje techniczno-przemysłowe. Cena wywoławcza to 2 mln 40 tys. zł (plus VAT). Część nieruchomości jest objęta Warmińsko-Mazurską Specjalną Strefą Ekonomiczną, która ma prawo jej pierwokupu. Nabywca nieruchomości będzie zobowiązany do rozpoczęcia jej zabudowy do końca 2029 roku i jej zakończenia 31 grudnia 2031 r.

  • Gdzie w tym logika, piękna dzialka, widokowa która idelnie nadaje sie pod zabudowę mieszkoniową sprzedaje sie pod działalność produkcyjną, magazynową lub usługową?? a na samym koncu tej ulicy powstaje osiedle mieszkaniowe do ktorego nie dojeżdza żadna komunikacja i do ktorej trzeba dociagnąć kilometrami cala niezbędną infrastrukture??
  • Czy w Elblągu jesteście dumni że macie ulice imienia bestii?
  • Może być i za 50 milionów - wystawienie "ogłoszenia" to nie jest żaden wyczyn. Wyczyn to byłby pozyskać INWESTORA, który da elblążanom MIEJSCA DOBRZE PŁATNEJ PRACY.
  • Mieszkańcy Kossaka 3 uwielbiają zieleń, może usuną i tu chwasty będzie miejsce na chodnik a nawet grilla !
  • @pieknyWidok - To ty nie logiczny bo tam już 20 lat temu była oferta na zabudowę jednorodzinnych, było za drogi więc poszły hale produkcyjne a teraz bloki. Drogo bo poraz pierwszy w Elblągu najpierw zrobiono piękną ulice, chodniki, przystanki no i oczywiście połączenia instalacyjne a to wszystko kosztowało.... Nie było chętnych więc ! Teraz logiczne ? Pytaj w Urzędzie Miasta o powód a nie chcesz błysnąć na portEl.
  • Dwadzieścia lat temu budowałem w Dąbrowie, osiedle bez ulic ale tańsza działka... ludzie narzekali ! Na Modrzewinie sporo pracy włożyłem w betonowy blok zwany park technologiczny, widziałem każdego dnia brak zainteresowania kupnem działki bo za drogo.... ludzie narzekali. I tak mamy 2026 rok i kogoś jeszcze dziwi że miasto zmuszone było wydać zgodę na hale produkcyjne czy bloki a co mają zrobić ? Jak ma się wrócić inwestycja w ulicę, chodniki, przyłącza instalacyjne i ta opieka nad terenem ? To wszystko dużo kosztowało a ludzie by chcieli tanio, czy mam być jak w Dąbrowie gdzie budowali i budują a o dojazd sam się martw ? Logika się prosi o myślenie.
