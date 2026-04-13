Kwietniowe warsztaty w galerii

Centrum Sztuki Galeria EL zaprasza na kolejne Twórcze Spotkania.

Warsztat: Twórcze Spotkania // Sekretny wachlarz

Kiedy: 18 kwietnia 2026 roku, sobota

Godzina: 12:00 – 14:00

Cena: 20 zł /osoba

Dla kogo: dla dorosłych oraz dla młodzieży 15+

Zapisy: e-mail helena@galeria-el.pl, w treści prosimy wpisać: “Twórcze spotkania KWIECIEŃ ”, imię, nazwisko oraz numer telefonu. Z powodów technicznych zapisy odbywają się wyłącznie za pośrednictwem maila.

Wysłanie wiadomości nie jest równoznaczne z uczestnictwem w warsztatach - jest nim otrzymanie od nas wiadomości z potwierdzeniem.

Spotkanie rozpoczniemy od zwiedzania indywidualnej wystawy Kornela Janczego "Let's talk about Sunset". Następnie przejdziemy do Galerii Laboratorium, gdzie stworzymy własne, niepowtarzalne wachlarze – od pierwszego pomysłu po gotowy, ozdobiony przedmiot. Zaczniemy od krótkiego momentu inspiracji: przyjrzymy się, jak wachlarze funkcjonowały kiedyś – jako nośniki znaczeń, emocji i dyskretnych komunikatów.

Następnie przejdziemy do pracy twórczej. Najpierw wymyślimy motyw przewodni naszych wachlarzy – mogą to być ornamenty, roślinne kompozycje, kwiaty albo krótkie napisy, którymi chcemy coś wyrazić. Wykonamy szkice, a potem krok po kroku przeniesiemy je na powierzchnię wachlarzy, eksperymentując z formą, rytmem i detalem.

W trakcie pracy sięgniemy także po płatki złota, które dodadzą kompozycjom lekkości i subtelnego blasku. Będzie przestrzeń na swobodne działanie, szukanie własnego stylu i czerpanie inspiracji z przyrody – jej wzrostu, delikatności i zmienności.

To warsztat spokojny, uważny i lekki – taki, w którym liczy się proces tworzenia i przyjemność pracy z materiałem. Na koniec wyjdziemy z własnymi wachlarzami, które mogą być ozdobą, osobistym symbolem albo małą wiadomością wysłaną w świat.

Prowadzenie: Helena Wojciechowska

Identyfikacja wizualna: Anna Gawron