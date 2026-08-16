Letni Salon żegna się z publicznością - do zobaczenia za rok!

W niedzielę (16 sierpnia) recital w wykonaniu Magdaleny Poronin i Mikołaja Ostrowskiego zakończył tegoroczny Letni Salon Muzyczny. Zobacz zdjęcia.

- Już dziś mam apel do państwa, abyście zgłaszali swoje propozycje, co byście chcieli usłyszeć w przyszłorocznym sezonie. Jakich artystów? Jaki gatunek muzyki? - zwróciła się do publiczności Teresa Wojcinowicz, prezes Elbląskiego Towarzystwa Kulturalnego, które wraz z partnerami było organizatorem koncertów Letniego Salonu Muzycznego.

W tym roku, począwszy od 5 lipca, odbyło się siedem spotkań muzycznych i teatralnych w Bażantarni. Koncerty: Kapeli Kawalerów Podwileńskich, „Muszla talentów. Arie i operetki”, „Pamiętasz, była taka piosenka”, koncert Poezji Wysokiej Próby oraz dwie sceny przy stoliku: „Mąż i żona” Aleksandra Fredry i „Wieczór poezji i miłości”.

XIX Letni Salon Muzyczny zakończył recital śpiewaczki operowej Magdaleny Poronin i aktora elbląskiego teatru Mikołaja Ostrowskiego.

Do zobaczenia za rok!

XIX Letni Salon Muzyczny Bażantarnia 2026 Patronatem Honorowym objął Prezydent Elbląga dr Michał Missan.

Projekt realizowany jest przy wsparciu finansowym Samorządu Miasta Elbląg i Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Tegorocznymi Partnerami są: Teatr im. Aleksandra Sewruka w Elblągu, Park Krajobrazowy Wysoczyzny Elbląskiej, Warmińsko-Mazurska Biblioteka Pedagogiczna im. Karola Wojtyły w Elblągu, Nadleśnictwo Elbląg, ELPOSTER Jolanta Olszewska, Stowarzyszenie Polskie Telewizje Lokalne i Regionalne, Zarząd Zieleni Miejskiej w Elblągu, Cleaner.

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