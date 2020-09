Manga w stylu powieści grozy

Biblioteka Młodego Czytelnika BULAJ przy ul. Zamkowej zaprasza młodzież od 12. roku życia na spotkania Dyskusyjnego Klubu Mangi, które odbędą się w dniach 2 i 9 października, o godz. 16:00. Tematem będzie manga Katarzyny Ryrych pt. „Maneki-neko”. Wstęp wolny.

Opis mangi od wydawcy: Jest w Japonii takie miejsce – las u podnóża góry Fudżi, Aokigahara. Las śmierci. Eryka, Iwo i Igor, zapisując się na letni kurs anime, nie przypuszczają, że znajdą się w samym sercu najdziwniejszej z historii. Gęsty las o uderzającym zapachu pleśni zaczyna śnić się Eryce i napełnia ją lękiem. Wkrótce okazuje się, że podobnie śnią Iwo i Igor, a mroczny las z ich snów w przedziwny sposób wkracza do świata realnego. Jak to jest możliwe? Czy kluczem do zagadki jest figurka maneki-neko, kota powitalnego, z intrygującą inskrypcją “miłość-śmierć-odwaga”? A może rozwiązanie tajemnicy tkwi w miniaturowym drzewku bonsai? Czy Eryce uda się znaleźć odpowiedzi, zanim las pochłonie ich bez reszty? Niepokojąca powieść grozy odwołująca się do japońskiej sztuki mangi.

Spotkania odbędą się na dziedzińcu Biblioteki Elbląskiej, w razie niepogody w Bibliotece Młodego Czytelnika BULAJ. Zajęcia są przeznaczone dla młodzieży, która jest zainteresowana tematem mangi oraz kultury japońskiej. Spotkania październikowe odbędą się dla dwóch grup: 2.10 dla grupy 1, a 9.10 – dla grupy 2. Podczas spotkań prosimy o przestrzeganie ogólnie obowiązujących zasad bezpieczeństwa związanych z pandemią SARS-CoV-2. Spotkania są realizowane we współpracy z Dyskusyjnym Klubem Książki. Więcej informacji: Agata Tupaj/Biblioteka Młodego Czytelnika BULAJ, ul. Zamkowa 1, e-mail: bulaj@bibliotekaelblaska.pl, tel. (55) 625 60 23