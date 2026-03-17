Czy dzieci powinny jeździć autobusem za darmo?

fot. Sebastian Malicki

Dziecko w elbląskich autobusach i tramwajach płaci połowę ceny za bilet (odpowiednio 2, 1,50 i 1 zł). Do Rady Miejskiej wpłynęła petycja w sprawie wprowadzenia bezpłatnej komunikacji miejskiej dla dzieci i młodzieży.

„Codziennie obserwuję w komunikacji miejskiej sytuacje, które są niezwykle trudne emocjonalnie dla najmłodszych mieszkańców naszego miasta. Zdarza się, że dzieci otrzymują mandaty za brak biletu. Często reagują płaczem, stresem i poczuciem wstydu. To doświadczenia, które zostają w nich na długo” - czytamy w niezwykle emocjonującej petycji, która wpłynęła do prezydenta Elbląga i elbląskiej Rady Miejskiej.

Autor petycji (ze względu na RODO jego dane urzędnicy zaanonimizowali) postuluje o rozważenie jednego z proponowanych przez siebie rozwiązań: wprowadzenie bezpłatnych przejazdów dla uczniów z ważną legitymacją szkolną codziennie lub tylko w dni nauki szkolnej, ewentualnie programu wsparcia dla rodzin w trudnej sytuacji materialnej.

 

Jak to wygląda w innych miastach?

Podobne rozwiązanie funkcjonuje w Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii (aglomeracja katowicka). Bezpłatnie tamtejszymi autobusami, trolejbusami i tramwajami mogą jeździć dzieci w wieku 7-16 lat zamieszkałe na terenie gmin tworzących Metropolię.

Uczniowie warszawskich szkół podstawowych po stolicy (zarówno w pierwszej, jak i drugiej strefie) i jej okolicach komunikacją miejską poruszają się bezpłatnie. Dotyczy to zarówno autobusów i tramwajów zarządzanych przez warszawski ZTM jak i linii lokalnych „L”, pociągów warszawskiej Szybkiej Kolei Miejskiej oraz Kolei Mazowieckich i Warszawskiej Kolei Dojazdowej (na obszarze obowiązywania wspólnego biletu). Prawo do darmowych przejazdów przysługuje zarówno uczniom szkół w stolicy, jak i młodym Warszawiakom, których szkoła znajduje się poza miastem.

Z bezpłatnych przejazdów mogą korzystać uczniowie szkół podstawowych i ponadpodstawowych w Szczecinie, Gdańsku i kilku innych miastach.

W Elblągu prawo do bezpłatnych przejazdów mają m.in. dzieci do lat czterech, dzieci i młodzież z niepełnosprawnościami na najkrótszej drodze pomiędzy miejscem zamieszkania, a szkołą, przedszkolem, ośrodkiem wsparcia.

 

Co dalej z petycją?

Petycja trafi teraz do prezydenta oraz radnych z Komisji Skarg, Wniosków i Petycji. Samo wprowadzenie bezpłatnych przejazdów dla dzieci i młodzieży wymaga jednak nowelizacji odpowiedniej uchwały Rady Miejskiej, która reguluje zakres i wysokość ulg w elbląskiej komunikacji miejskiej.

Naszych Czytelników zachęcamy do kulturalnej i merytorycznej dyskusji w komentarzach: Czy Rada Miejska powinna wprowadzić bezpłatne przejazdy dla dzieci i młodzieży w Elblągu?

SM

  • Stare zgredy z ZKM nigdy na to się nie zgodzą
  • A co jeśli mam 40 lat a identyfikuję się jako 11-latek? Nawet moja mama to potwierdzi, bo cały czas z nią mieszkam.
    Pokaż ten wątek
    10
    13
    mamo_kocham_ciem(2026-03-17)
  • Jest grupa społeczna, która samostanowi o własnych darmowych przejazdach - menele.
    Odpowiedz
    12
    2
    autobus_jedzie_menelem(2026-03-17)
  • Wszyscy mieszkańcy powinni jeździć za darmo. Skoro udostępnia się ukraińskiemu zespołowi halę sportową na tak śmiesznie niskich warunkach finansowych, to widocznie miasto jest bogate i stać je na taki ruch.
  • A może zabierzcie im smerfon bo są przemęczeni, nie wyspani, potem darmowy psycholog i co jeszcze ? Oky. jestem za darmowymi przejazdami do 15 roku życia ale w zamian za likwidację 800+
  • Grubo, bilet za 50zł miesięcznie vs 800zł miesięcznie. To musi być dobry deal.
    Pokaż ten wątek
    6
    1
    toś_wymyślił_baranku(2026-03-17)
  • @toś_wymyślił_baranku - Celowo bo zawsze wam za drogo ?
  • @mamo_kocham_ciem - ale musisz mieć legitymację szkolną
  • No oczywiście, że piwinny jeździć za darmo, skoro lenie w ratuszu też dostają pęnsję za darmo, skoro dyrektor bez portu też ma darmową posadkę, to co czepiać się dzieci... mają one płacić na pensję dla tych co nie chce im się robić. - no ludzie. W wielu miastach dzieci jeżdżą za darmo, ale nasz sołtys ma z tym problem i niebawem wejdzie ustawa, że z kogutów też da się wycisnąć parę jajek w tygodniu
  • @Kukuryku.. - Biedaku ! Zrezygnuj z 800+ jak wam drogo ?
  • najlepiej: posły, senatory, prezydenci, radni, dyrektorzy, kierownicy, emeryci, rencisci, inwalidzi, krwidawcy, nerkodawcy, płucodawcy.... a zdrowy niech na to wszystko zapier... bo nbawet bezrobtony nie moze przejechać się w sprawie pracy taki system... a ile ten bezrtobotny by się najeżdził po tym mieście ze załują? pełno zniżek, cała litania w regulaminie ZKM ale dla bezrobotnego i zdrowego nie ma zniżek ON MA TYRAC na innych, ot polska..... psy koty i węże też z adarmo....
  • Zgodnie z aktualnym regulaminem ZKM Elbląg w dalszym ciągu uprawnione do bezpłatnych przejazdów są dzieci do 4 roku życia. Starsze płacą 50 % za przejazd. Nadal dzieci z wymienionymi schorzeniami w uchwale RM Elbląga i legitymujące się stosownym dokumentem również posiadają prawo do bezpłatnych przejazdów. Jednocześnie nadal obowiązuje ulga handlowa, która uczniom szkół i studentom gwarantuje przejazd ze zniżką 50 %.
    Odpowiedz
    2
    0
    Regmat(2026-03-17)
