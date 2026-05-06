Między kabaretem a mrokiem. Spotkanie z Przemysławem Borkowskim

Filia biblioteczna Słoneczna zaprasza w środę, 13 maja, o godz. 18:00 na spotkanie z wyjątkowym gościem – Przemysław Borkowskim, który z powodzeniem łączy dwa światy: jest zarówno członkiem Kabaret Moralnego Niepokoju, jak i cenionym autorem powieści kryminalnych i thrillerów grozy. Rozmowa, którą poprowadzi Kamila Efenberg dotyczyć będzie ostatniej książki „Nie bierz nic z takich miejsc”. Wstęp wolny.

Przemysław Borkowski – urodzony w Olsztynie pisarz, absolwent filologii polskiej na Uniwersytecie Warszawskim, ma na koncie ponad dziesięć powieści. Czytelnicy znają go m.in. z trylogii z psychologiem Zygmuntem Rozłuckim oraz serii z prokurator Gabrielą Seredyńską. Tym razem jednak w centrum uwagi znajdzie się jego thriller grozy „Nie bierz nic z takich miejsc”. Książka to historia Marcina i Dominiki, którzy prowadzą popularny kanał na YouTube, eksplorując opuszczone miejsca. Jedna z ich wypraw – do tajemniczej kaplicy ukrytej w lesie – uruchamia ciąg niepokojących wydarzeń. Co wydarzyło się w zamkniętym ośrodku? Kim był ksiądz Krystian? I czy przeszłość rzeczywiście potrafi czekać na odpowiedni moment, by powrócić?

„Nie bierz nic z takich miejsc” to hipnotyzująca opowieść o obsesji, klątwie i cienkiej granicy między wiarą a szaleństwem. To także doskonały pretekst do rozmowy o tym, skąd bierze się strach – i dlaczego tak chętnie go szukamy. Jeśli lubisz mocne historie, a jednocześnie cenisz inteligentne poczucie humoru – tego spotkania nie możesz przegapić. Spotkanie organizowane jest przez Oddział Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich w Elblągu we współpracą z Biblioteką Elbląską.

Zrealizowano przy udziale finansowym Samorządu Miasta Elbląg.