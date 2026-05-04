Walkower dla Olimpii?

Seria porażek żółto-biało-niebieskich wcisnęła Olimpię w niebezpieczną przestrzeń dolnych rejonów tabeli. Przegrana w Bełchatowie dołożyła kolejną rysę do i tak niepokojącego obrazu. Tymczasem pojawił się wątek, który może całkowicie zmienić sytuację. Czy możliwy jest scenariusz, w którym Olimpia otrzyma walkower?

Przepis, który nie zostawia miejsca na błąd

Na pierwszy plan wychodzą regulacje rozgrywek PZPN. W sezonie 2025/2026 obowiązuje w III lidze zasada, zgodnie z którą przez cały czas trwania meczu na boisku musi przebywać co najmniej dwóch zawodników o statusie młodzieżowca. Każda minuta ma znaczenie. Każde odstępstwo oznacza potencjalne naruszenie.

Regulamin precyzuje również konsekwencje. Gra bez wymaganej liczby młodzieżowców może zostać uznana za udział zawodnika nieuprawnionego. W dalszej kolejności otwiera to drogę do weryfikacji meczu jako walkower na niekorzyść drużyny, która dopuściła się uchybienia. Mechanizm wydaje się prosty. Pytanie brzmi, czy w Bełchatowie rzeczywiście doszło do takiej sytuacji.

Trzy minuty, które mogą zmienić wynik

Kluczowy fragment spotkania przypada na końcówkę meczu. Z protokołu wynika, że w 80. minucie Kacpra Popławskiego zmienił Szymon Małecki, a w 83. minucie za Patryka Pytlewskiego wszedł Nikodem Powroźnik. Taki zapis oznaczałby zachowanie wymaganego limitu młodzieżowców.

Problem w tym, że są dowody, iż rzeczywisty przebieg zmian wyglądał inaczej. Analiza nagrania i zapowiedzi spikera wskazuje jasno, że w 80. minucie za Kacpra Popławskiego wszedł Nikodem Powroźnik, który nie posiada statusu młodzieżowca. Dopiero w 83. minucie na murawie zameldował się Szymon Małecki, zmieniając Patryka Pytlewskiego.

W takim okolicznościach wychodzi, że przez około trzy minuty na boisku znajdował się tylko jeden młodzieżowiec, Mateusz Wójcik. W świetle przepisów to moment kluczowy, bo nawet tak krótki okres oznacza naruszenie regulaminu.

Dokumenty kontra rzeczywistość

Sprawa komplikuje się jeszcze bardziej, gdy zestawi się zapis meczowy z materiałem wideo. W protokole pojawiają się rozbieżności w numerach zawodników rezerwowych. Nikodem Powroźnik widnieje z numerem 9, a Szymon Małecki z numerem 14, co mogło wpłynąć na zapis zmian. Dodatkowe wątpliwości budzi sytuacja bramkowa z końcówki meczu. Z relacji wynika, że do siatki trafił Nikodem Powroźnik, natomiast w dokumentacji jako strzelec figuruje Szymon Małecki. To nie są detale, tylko elementy, które mogą mieć znaczenie przy ocenie całego zdarzenia.

Trzy punkty i trochę tlenu?

Jeżeli ewentualny protest zostałby uznany, konsekwencje dla Olimpii byłyby bardzo konkretne. Trzy punkty w dolnych rejonach tabeli potrafią zmienić układ sił i dać drużynie oddech. Na razie to jednak scenariusz warunkowy. Decyzja zależy od interpretacji przepisów oraz oceny materiału dowodowego przez odpowiednie organy PZPN.

Drugie życie czy złudna nadzieja?

Końcówka sezonu nie wybacza błędów, a Olimpia wciąż balansuje na granicy komfortu i niepokoju. Możliwy walkower jawi się jako szansa na nowe otwarcie, ale równie dobrze może pozostać jedynie hipotezą. Jedno pytanie wybrzmiewa najmocniej: czy trzy minuty między zmianami Kacpra Popławskiego, Nikodema Powroźnika, Szymona Małeckiego i Patryka Pytlewskiego okażą się momentem, który wręcz odwróci los całego sezonu dla Olimpii?