Ministerialne dofinansowanie na kościół w Fiszewie i nie tylko

528 tys. zł przyznano diecezji elbląskiej na "prace zabezpieczające konstrukcję murów przed katastrofą i wieża (etap V)" dotyczące dawnego kościoła pw. św. Jana Chrzciciela w Fiszewie. Pieniądze pochodzą z programu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego "Ochrona zabytków".

- 534 projekty dotyczące remontu, konserwacji i zabezpieczeń zabytków w całej Polsce otrzymało dofinansowanie w ramach rozstrzygniętego dziś I naboru programu MKiDN „Ochrona zabytków”. Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego rozdysponowało kwotę 164 mln zł – informuje MKiDN. W edycji programu na 2023 r. były dwa terminy naboru: do 28 listopada 2022 r. na prace zaplanowane do wykonania w 2023 r. oraz do 31 marca 2023 r. na refundację prac, wykonanych w latach 2020-2022. Beneficjentem I etapu programu jest diecezja elbląska, która otrzyma ponad pół miliona zł na na prace konserwacyjne zabytku w Fiszewie. Przypomnijmy, że dotację ministra kultury w wysokości 320 tys. zł na prace stabilizujące konstrukcję budynku diecezja elbląska otrzymała też w 2021 r. Dodajmy, że dotację w wysokości 455 tys. zł otrzymała prawosławna parafia pw. św. Onufrego w Pasłęku – na ratunkowy remont szachulcowej konstrukcji ścian kościoła (etap II).

Przedstawiciele podmiotów, które nie otrzymały dotacji, ale uzyskały w ocenie wniosków przynajmniej 50 punktów, mogą składać odwołania do 16 kwietnia. Dotacji nie przyznano m. in. na remont dachu wschodniego skrzydła budynku Podzamcza elbląskiego muzeum, konserwację karczmy olenderskiej w Nowym Dworze Elbląskim, renowację dzwonnicy na cmentarzu ewangelicko-mennonickim w Fiszewie, konserwację południowej elewacji prezbiterium kościoła pw. św. Piotra i Pawła w Mariance, konserwację ołtarza głównego w kościele pw. św. Jakuba Apostoła w Tolkmicku, remont zabytkowego domu młynarza i budynku gospodarczego w Kwitajnach.

Warto zaznaczyć, że pozytywnie rozpatrzono wiele wniosków dotyczących zabytków pobliskiego Fromborka. Podsumowanie tych dotacji zawrzemy wkrótce w oddzielnym tekście.