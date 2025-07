Elblążanin stracił 150 tys. zł na fałszywej inwestycji przez telefon

Elblążanin stracił niemal 150 tys. zł, po tym jak dał się namówić przez telefon na "inwestycję". Policja kolejny raz przestrzega przed oszustami.

- Jak zainwestować prawie 150 tysięcy złotych? Można kliknąć w podejrzaną reklamę w Internecie, a później czekać na kontakt przedstawiciela od inwestycji. Tym razem ten, który oddzwonił do 70-letniego elblążanina miał "zachodni" akcent. Mężczyzna namówił też swoją ofiarę, by zainstalował aplikacje dającą mu dostęp do konta, a także zastrzegł, by nie logował się przez kilka dni na koncie, bo to utrudni mu inwestycje - tak Komenda Miejska Policji w Elblągu opisuje zdarzenie, które zostało zgłoszone funkcjonariuszom przez pokrzywdzonego 70-latka.

Z konta mężczyzny zniknęła spora suma, a także zaciągnięto zobowiązanie. Łączna kwota "inwestycji" to 148 tysięcy złotych.

- Piszemy o tym po raz kolejny ku przestrodze. Takie rzeczy się dzieją i trzeba być po prostu być ostrożnym szczególnie w inwestowaniu - apelują elbląscy policjanci.