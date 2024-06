Muzyczna Góra Chrobrego

Na kocu, na trawie, pod namiotem, w hamaku, na leżaku – w sobotę u podnóża Góry Chrobrego każdy słuchał muzyki, jak chciał. Drugi dzień Elbląskiego Święta Muzyki przyciągnął wielu słuchaczy, a pobliski parking pękał w szwach. Zobacz zdjęcia.

Członkowie Stowarzyszenia Co Jest?, organizatora Elbląskiego Święta Muzyki, po raz kolejny udowodnili, że Góra Chrobrego ma koncertowy potencjał. Na newjazzowego Skapela i popowego Tomka Makowieckiego przyszło co najmniej kilkaset osób, których nie wystraszył padający czasami deszcz. Widać było, że zaproponowana przez organizatorów formuła koncertów w tym miejscu z hasłem "Hollybląg" się przyjęła i nikt nie jest w stanie zepsuć tej atmosfery jej uczestnikom.

Plan koncertów ulicznych w niedzielę

- W komentarzach czytamy, że robimy amatorszczyznę. Tak, jesteśmy amatorami i robimy to wszystko najlepiej jak potrafimy właśnie dla amatorów muzyki. Gdybyśmy byli profesjonalistami, to organizowalibyśmy komercyjne koncerty na przykład w hali na Grunwaldzkiej – mówił z przekąsem w przerwie między koncertem Skalpela a Tomka Makowieckiego Wojtek Minkiewicz ze Stowarzyszenia Co Jest?

I trudno nie przyznać mu racji. Przypomnijmy więc, że Stowarzyszenie Co Jest? to grupa zapaleńców, którzy chcą rozruszać miasto i co ważne, udaje im się to nie tylko podczas Elbląskiego Święta Muzyki. A najlepszym tego dowodem są ci wszyscy, którzy tak licznie w wydarzeniach organizowanych przez Co Jest? uczestniczą.

W niedzielę EŚM wraca na starówkę, gdzie od godz. 14 do 18.30 odbędą się koncerty uliczne w 12 miejscach. - W przypadku deszczu zastrzegamy sobie grube zmiany w lokalizacji, ale przecież wszyscy wiemy, że podczas Elbląskiego Święta Muzyki nie pada :) – zapowiadają organizatorzy.

Od godz. 18 do 21 zaplanowano, jeśli pogoda pozwoli, loty balonem (obowiązują wejściówki), o godz. 17 na Przystani Grupy Wodnej odbędzie się koncert dla dzieci, a o godz. 19 rozpocznie się parada muzyczna, która przejdzie przez starówkę do Muzeum Archeologiczno-Historycznego, gdzie na zakończenie EŚM wystąpi Spięty, czyli Hubert Dobaczewski, lider zespołu Lao Che.