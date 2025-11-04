Nadzieja jest w książkach: spotkanie z Zuzanną Gajewską

W środę, 12 listopada, o godz. 18:00 zapraszamy do sali „U św. Ducha” Biblioteki Elbląskiej na spotkanie z pisarką Zuzanną Gajewską, której najnowsza książka pt. „Autobusy pełne pustych miejsc” będzie miała swoją premierę zaledwie tydzień przed spotkaniem w Elblągu. Dwie ostatnie powieści autorki można zaliczyć do „comfort books”, czyli książek niosących nadzieję. Wstęp wolny.

Tematem wiodącym najnowszej książki jest żałoba. „To też książka o podróżach, trochę o tych codziennych, komunikacją miejską, a trochę o tych trudniejszych, w głąb siebie” – mówi Zuzanna Gajewska.

O książce „Autobusy pełne pustych miejsc” z opisu wydawnictwa Prószyński Media:

Helena spędza dużo czasu, jeżdżąc komunikacją miejską. Jeździ z pracy do domu, z domu do pracy. Z jednego końca Gdańska na drugi. Dokądś i bez celu. Jeździ, wpatrując się we współpasażerów i puste miejsce obok, które kiedyś zajmowała jej przyjaciółka Patrycja. Ale Patrycji już nie ma. Dlatego Helena szuka jej w innych ludziach, w ich gestach, słowach, spojrzeniach. Szuka jej w autobusie i na przystankach.

Kiedy niebezpiecznie zbliża się do zakrętu, spotyka na swojej drodze towarzyszki podróży: dziewczynkę w stroju jednorożca oraz staruszkę z kolekcją wielkich kapeluszy i gadającym krukiem w ogródku.

Wybierz się w podróż z Heleną i odwiedź miejsca, gdzie czerń mieni się kolorami tęczy, a żałoba ma tyle odcieni, ile jest osób doświadczających straty.

Zuzanna Gajewska – pisarka, z wykształcenia dziennikarka i socjolożka. Jej życie zawodowe krąży wokół kultury, mediów i marketingu. Z zamiłowania promotorka czytelnictwa – pod taką nazwą prowadzi blog i kanały w mediach społecznościowych. Kocha książki i wszystko, co z nimi związane. Jak nie czyta to pisze, a jak nie pisze to rozdaje książki na ulicy i zaraża czytaniem innych. Uwielbia kawę i rozmowy z ludźmi, pasjami prowadzi spotkania autorskie. Mieszka w Gdańsku, ale cząstkę siebie zostawiła w Młynarach – swoim rodzinnym mieście. Znana jest również Elblążanom, bo tu mieszkała przez wiele lat, zanim przeprowadziła się z rodziną do Trójmiasta. Jest autorką cyklu kryminalnego z Eweliną Zawadzką w roli głównej: „Burza”, „Zamieć” i „Odwilż” oraz utrzymanej w magicznym klimacie powieści o poszukiwaniu bliskich, odzyskiwaniu utraconych relacji i odnajdywaniu drogi do samego siebie pt. „Biuro ludzi zagubionych”. W podobnym klimacie utrzymana jest najnowsza książka „Autobusy pełne pustych miejsc”.