"Najbogatsza kobieta świata" w DKF

Dyskusyjny Klub Filmowy im. A. Munka zaprasza na spotkanie. 7 maja o 19:00 odbędzie się pokaz filmu „Najbogatsza kobieta świata”.

Film Thierry'ego Klify nawiązuje do postaci Liliane Bettencourt - legendarnej spadkobierczyni fortuny L'Oréal i kontrowersji związanych z jej wieloletnią relacją z pewnym fotografem, któremu przekazywała majątek o znacznej wartości (miliard euro). Rodzinne sekrety, astronomiczne darowizny, medialna wojna, w której wszystkie chwyty są dozwolone, teraz zostaną pokazane na dużym ekranie.

W roli tytułowej występuje laureatka Złotego Globu i Cezarów, ikona europejskiego kina - Isabelle Huppert.


