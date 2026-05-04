"Najgorszy człowiek na świecie” w Akademii Kina Wewnętrznego
AKW to cykl 10 bloków tematycznych, z których każdy poświęcony jest innemu zagadnieniu psychologicznemu obecnemu w filmie. Każdy blok realizowany jest w ciągu jednego miesiąca i obejmuje dwa spotkania wokół tego samego tematu.
Temat trzeci: „Poszukiwanie siebie – pytania o własną tożsamość, sens życia, poczucie braku celu i kierunku.”
9 maja 2026, godz. 12:00
"Najgorszy człowiek na świecie” (2021), reż. Joachim Trier
Warsztat poprowadzi: Kaja Dwulat – psycholożka i psychoterapeutka
Julie wkrótce kończy trzydzieści lat i jest pełna życiowej energii, ale ma też pełno życiowych rozterek. Jest szczęśliwa z Akselem, utalentowanym i odnoszącym sukcesy zawodowe rysownikiem, ale ich spojrzenie na wspólną przyszłość nieco się różni. Kiedy na przypadkowej imprezie Julie poznaje Eivinda i spędza z nim całą noc, zaczyna zastanawiać się, czy ten młodszy od niej, pewny siebie i odrobinę szalony chłopak nie jest właśnie tym, czego potrzebuje w życiu.
Podczas warsztatu przyjrzymy się m.in.:
- poszukiwaniu tożsamości i własnej drogi życiowej
- presji związanej z podejmowaniem „właściwych” decyzji
- wpływie relacji na kształtowanie siebie
- lęku przed brakiem celu i poczuciem niespełnienia
- zmianach życiowych jako naturalnym elemencie rozwoju
- różnicy między oczekiwaniami społecznymi a własnymi potrzebami
- akceptacji niepewności i niedoskonałości
Cena biletu: 20 zł (film + warsztat).
AKW kierowany jest do osób powyżej 16 roku życia.