"Najgorszy człowiek na świecie” w Akademii Kina Wewnętrznego

AKW to cykl 10 bloków tematycznych, z których każdy poświęcony jest innemu zagadnieniu psychologicznemu obecnemu w filmie. Każdy blok realizowany jest w ciągu jednego miesiąca i obejmuje dwa spotkania wokół tego samego tematu.

Temat trzeci: „Poszukiwanie siebie – pytania o własną tożsamość, sens życia, poczucie braku celu i kierunku.”



9 maja 2026, godz. 12:00

"Najgorszy człowiek na świecie” (2021), reż. Joachim Trier

Warsztat poprowadzi: Kaja Dwulat – psycholożka i psychoterapeutka

Julie wkrótce kończy trzydzieści lat i jest pełna życiowej energii, ale ma też pełno życiowych rozterek. Jest szczęśliwa z Akselem, utalentowanym i odnoszącym sukcesy zawodowe rysownikiem, ale ich spojrzenie na wspólną przyszłość nieco się różni. Kiedy na przypadkowej imprezie Julie poznaje Eivinda i spędza z nim całą noc, zaczyna zastanawiać się, czy ten młodszy od niej, pewny siebie i odrobinę szalony chłopak nie jest właśnie tym, czego potrzebuje w życiu.

Podczas warsztatu przyjrzymy się m.in.:

- poszukiwaniu tożsamości i własnej drogi życiowej

- presji związanej z podejmowaniem „właściwych” decyzji

- wpływie relacji na kształtowanie siebie

- lęku przed brakiem celu i poczuciem niespełnienia

- zmianach życiowych jako naturalnym elemencie rozwoju

- różnicy między oczekiwaniami społecznymi a własnymi potrzebami

- akceptacji niepewności i niedoskonałości

Cena biletu: 20 zł (film + warsztat).

AKW kierowany jest do osób powyżej 16 roku życia.