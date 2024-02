„Notatki pędzlem zapisywane” wystawa malarstwa | Bogusław Gromadzki 

Bogusław Gromadzki, znany z niepowtarzalnego stylu i wyjątkowej wrażliwości, zaprezentuje swoje najnowsze dzieła w Centrum Spotkań Europejskich „Światowid” w Elblągu. Zapraszamy 13 marca o godz. 18 na wernisaż wystawy malarstwa artysty pt. „Notatki pędzlem zapisywane”. Wstęp wolny.

Wystawa „Notatki pędzlem zapisywane” to niezwykła podróż przez świat artystycznej wyobraźni, gdzie każdy obraz stanowi unikalne spojrzenie na rzeczywistość, uchwycone pędzlem i zamknięte w kolorowych kompozycjach. Prace będzie można oglądać w Galerii Nobilis w Centrum Spotkań Europejskich „Światowid” w Elblągu od 13 marca do 19 maja 2024 r.

Bogusław Gromadzki o sobie:

"Jestem elblążaninem (chociaż nie z urodzenia) od dziecka związanym z moim miastem. Ale miasto to przede wszystkim ludzie. I to właśnie ludzie są tak ważni w moich notatkach pędzlem zapisywanych. Są to postacie realne i te stworzone w moich wyobrażeniach.

Opisywanie tego, co mnie otacza towarzyszy mi od lat wczesnej młodości. A formy tego były różne. Rysunek tuszem i kredką pastelową, malarstwo olejne, akrylowe czy rzeźba.

To, co było i jest w moich pracach, to zachwyt nad kolorami. Kolory w rysunkach, obrazach i nawet w rzeźbach. Może to wyraz pewnej przekory. Nauka dowiodła, że kolory tak naprawdę nie istnieją. I tylko my ludzie potrafimy zobaczyć magię barw nas otaczających.

Zatem o samej wystawie słów kilka. To obrazy w technice akrylowej z ostatniego okresu pisania notatek pędzlem. Mieszanina postaci realnych i nierealnych (tych literackich). Moje światy realne i wyobrażone. To, co je łączy to zachwyt mój nad kolorami. Taka wędrówka między jawą i snem."

Data: 13.03.2024 r. (środa), godz. 18:00,

Miejsce: Galeria Nobilis, CSE „Światowid„ w Elblągu.

Wystawa będzie czynna do 19 maja 2024 r. w godzinach pracy CSE „Światowid” w Elblągu.

Zapraszamy, wstęp wolny!