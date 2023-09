O obrotach sfer graficznych

W sobotę Muzeum Archeologiczno-Historycznym w Elblągu odbyło się oficjalne otwarcie wystawy grafiki artystycznej “Mikołaj Kopernik i rewolucja wszechświata”. Zobacz zdjęcia.

Wystawa jest częścią projektu “Refleksy”. To już czwarte w Elblągu spotkanie grafików, nie tylko z Polski (Gdańsk, Warszawa, Kraków), ale też z Niemiec. Temat prac nawiązuje do obchodzonego właśnie Roku Kopernika.

Warto wspomnieć, w jaki sposób prezentowana jest wystawa, bo ma to wpływ na jej odbiór. Prace znajdują się w dwóch osobnych pomieszczeniach. Na neutralnych kolorystycznie ścianach, w sposób uporządkowany, wiszą grafiki. W salach został zachowany minimalistyczny styl. W efekcie cała wystawa wygląda na schludną, czystą i przejrzystą. Oglądający może z łatwością skupić się na dziełach.

Mi w odbiorze niektórych prac przeszkadzało zbyt mocne oświetlenie, odbijające się w szybach gablot. Prace ogląda się jednak bez większych zakłóceń, a większość z nich wykonana została w dość sporym formacie. Wzrok szczególnie przyciągają te najbardziej kolorowe, jak tryptyk Sławomira Witkowskiego z wydziału grafiki ASP w Gdańsku, który przedstawiać ma planety przed i w trakcie koniunkcji. Ikonografia jest niezwykle barwna.

Wiele prac, na przykład “W przestrzeni” Karoliny Zimnej-Stelmaszewskiej z Warszawy, które wykonane zostały techniką akwaforty i akwafinty, są bardzo szczegółowe. Warto przybliżyć się do nich, by dostrzec i docenić każdy detal. Taka dokładność sprawia, że odbiorca zmuszony jest, by się zaangażować, bardziej skupić się na poszczególnej grafice, do każdej podejść indywidualnie.

Szczególnie wyróżnia jest praca Lecha Polcyna z wydziału grafiki ASP w Krakowie. Artysta wprowadził do galerii nowe technologie. Praca jest panoramą sferyczną VR, a tytuł “Wygnanie” nawiązuje do sytuacji panującej na Ukrainie oraz do losów jej mieszkańców, zmuszonych do ucieczki z własnych domów. Panoramy sferyczne używające programów 3D nie są nową techniką, ale wciąż zaskakują jako część iluzyjnego pokazu, który przenosi ich użytkownika w zupełnie inny świat.

Odwiedzający wystawę za pomocą specjalnych okularów mogą dostać się do świata stworzonego przez artystę. Na tle otaczającej bieli widać kolory i czarne sylwetki zbliżających się do odbiorcy postaci. Ich przygarbione, wręcz skradające się w pośpiechu pozycje nadają dynamizmu. Stojąc w centrum, mamy wrażenie, że z każdej strony napiera na nas uciekający w popłochu tłum. Towarzyszące uczucie niepokoju to zaskakujące doświadczenie.

Grafiki będą dostępne dla odwiedzających muzeum do końca września. Każda osoba zainteresowana sztuką, a w szczególności grafiką oraz postacią Mikołaja Kopernika, powinna się na wystawę wybrać.

Anna Malik