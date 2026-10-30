O Turcji na wystawie i na lekcji

Dzień Republiki to najważniejsze święto państwowe w Turcji obchodzone 29 października, w rocznicę proklamowania Republiki Turcji w 1923 roku. Zobacz zdjęcia ze spotkania i wystawy poświęconej polsko-tureckim relacjom w Zespole Szkół Zawodowych nr 1.

Spotkanie poświęcone tureckiej historii i kulturze odbyło się 30 października.

- Jeśli chodzi o wspólną historię, to jako Rzeczpospolita Obojga Narodów szczególnie w XVII wieku toczyliśmy z Turkami nieustanne boje, natomiast imperium otomańskie to był kraj, który nigdy nie uznał rozbiorów Polski - tłumaczył uczniom Piotr Imiołczyk, nauczyciel w ZSZ nr 1 i propagator historii.

Opowiadał m. in. o tym, że Turcja jest państwem świeckim, chociaż większość jego mieszkańców wyznaje Islam, czy o tym, że Turcja jest członkiem NATO. Przybliżył też m.in. postać Mustafy Kemala Atatürka, twórcy i pierwszego prezydenta Turcji. Było też o wsi Adampol założonej przez polskich emigrantów.

Od lewej Grzegorz Wołoszczak i Piotr Imiołczyk. Fot. TB

- To jest nasza wspólna, wspaniała historia, z szabli tureckiej wyszła szabla polska – podkreślał nauczyciel, wskazując, jak ceniona jest ta ostatnia jeśli chodzi o broń białą.

- Kilka lat temu było w Turcji wielkie trzęsienie ziemi. Polscy strażacy, polscy żołnierze, polscy ratownicy medyczni pojechali do Turcji i pomagali, założyli szpital polowy, uratowali bardzo dużo istnień ludzkich. Zostali odznaczeni medalami w ramach podziękowania – wyjaśniał uczniom organizator wystawy, Grzegorz Wołoszczak. – Podczas ostatniej powodzi w Polsce armia turecka przysłała swoich żołnierzy – zaznaczył. - Wybudowali m.in. most tymczasowy w Krosnowicach i zostali odznaczeni medalami przez Stowarzyszenia Kombatantów Misji Pokojowych ONZ, do którego należę. Możecie zobaczyć na wystawie, jak wygląda ten medal – dodał.

Jak przypomina Grzegorz Wołoszczak, Polska odzyskała niepodległość w 1918, Republika Turecka powstała niewiele później, w 1923, po upadku imperium osmańskiego. Dodajmy, że piątkowemu spotkaniu towarzyszył słodki poczęstunek wprost z Turcji zwany lokum, przypominający galaretkę.

Więcej o Dniu Republiki i Turcji na planszach informacyjnych z wystawy.