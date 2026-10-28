Samochodem po schodach na Dębicy
Niecodzienna sytuacja na jednym z cmentarzy w Elblągu. W sieci pojawiło się nagranie, na którym widać, jak samochód zjeżdża po schodach cmentarnej alejki. Sprawę wyjaśnia policja - podał serwis tvn24.pl.
Do zdarzenia doszło najprawdopodobniej dwa dni temu na cmentarzu komunalnym Dębica w Elblągu. Nagranie, na którym widać samochód zjeżdżający po schodach cmentarnej alejki, pojawiło się w mediach społecznościowych.
Nadkomisarz Krzysztof Nowacki, oficer prasowy Komendy Miejskiej Policji w Elblągu potwierdził, że nagranie jest prawdziwe.
- Prowadzimy w tej sprawie postępowanie pod kątem jazdy samochodem w miejscu zabronionym. Próbujemy ustalić kierowcę - przekazał policjant.
Dodał, że policjanci będą chcieli się dowiedzieć, jak to się stało, że kierowca wybrał akurat tę trasę. - Niekoniecznie musi się to skończyć mandatem, a pouczeniem. Są to cmentarne alejki, kierowca być może źle zawrócił. Zobaczymy, jak będzie się tłumaczył - mówi nadkomisarz Krzysztof Nowacki.