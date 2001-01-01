Centrum Spotkań Europejskich "Światowid" w Elblągu zaprasza na wyjątkowy wieczór ze sztuką. Już w środę, 3 września, o godzinie 17:00 na II piętrze budynku odbędzie się wernisaż wystawy Arkadiusza Kropkowskiego pt. „Oblicza Przemiany”. Wstęp na wydarzenie jest bezpłatny.

Wystawa prezentuje twórczość malarską oraz instalacje artystyczne autora – zarówno obrazy olejne, jak i akrylowe. Kropkowski, znany z oryginalnego stylu i wyrazistego języka artystycznego, czerpie inspiracje z miejsc i postaci, które go intrygują. Jak sam przyznaje: Jako spełniający się artysta skupiam swoją uwagę na intrygujących mnie miejscach i postaciach. Większość moich prac powstaje przy użyciu mojej własnej wyobraźni. Maluję codziennie w towarzystwie dobrej muzyki, która dodatkowo pcha mnie w stronę sztuki.

Kim jest Arkadiusz Kropkowski?

Urodzony 15 czerwca 1974 roku w Tczewie, Kropkowski to artysta wszechstronny – malarz i poeta, członek Tczewskiego Koła Literatów. Tworzy poezję publikowaną w prasie, mediach i almanachach poetyckich, a także ilustruje książki i opowiadania. Specjalizuje się w malarstwie olejnym, akrylowym oraz akwareli, a także w tworzeniu instalacji artystycznych. Jego mentorem był znany malarz Jarosław Kukowski, a prace Kropkowskiego prezentowano zarówno na licznych wystawach indywidualnych, jak i zbiorowych – m.in. w Galerii RAMA w Subkowach czy Fabryce Sztuki w Tczewie. Za przełomowy moment w karierze artysty uznaje się udział w prestiżowej wystawie „Jarosław Kukowski i uczniowie” w niemieckim Museum im Schafstall w Neuenstadt am Kocher – miejscu, gdzie wcześniej prezentowano dzieła takich gigantów jak Picasso, Chagall, Miró czy Dalí.

Twórczość z charakterem

Dzieła Arkadiusza Kropkowskiego wyróżnia nie tylko oryginalna forma, ale i głęboka refleksyjność, ironia i dystans. Sztuka stanowi dla niego nie tylko formę ekspresji, ale także zabawy i dialogu z widzem.

W ostatnich latach artysta brał udział w wielu znaczących wydarzeniach artystycznych, m.in.:

zbiorowa ekspozycja w Galerii w Zaułku wśród uznanych twórców,

„Jarosław Kukowski i uczniowie” w Sopockiej Galerii Sztuki, obok prac Beksińskiego, Olbińskiego i Kukowskiego,

„Bohema 2025 – Konfrontacja” w Warszawie z udziałem artystów o międzynarodowym dorobku,

„14 Ścieżek” w hotelu Mercure – wystawa z grupą artystów pod kierunkiem Basi Wypustek,

wystawa w Galerii na Wyspie w Lęborku – jako zapowiedź ekspozycji jubileuszowej w Gdyni z okazji 100-lecia miasta.

Wystawa „Oblicza Przemiany” to okazja, by zobaczyć na żywo prace artysty, który nie boi się łączyć klasycznych technik malarskich z nowoczesną wrażliwością i intelektualną prowokacją.