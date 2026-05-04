Odjazdowy Bibliotekarz, śladami dawnych siedzib WMBP w Elblągu

Warmińsko-Mazurska Biblioteka Pedagogiczna im. K. Wojtyły w Elblągu zaprasza na otwartą, rekreacyjną wycieczkę śladem dawnych siedzib biblioteki. Przejazd połączony będzie z elementami krajoznawczymi, w tempie dostosowanym do uczestników. Wydarzenie odbędzie się w sobotę, 9 maja 2026 r., o godz. 10:00, w ramach obchodów 75-lecia WMBP w Elblągu oraz Tygodnia Bibliotek.

Start i meta przejazdu - przed siedzibą WMBP w Elblągu przy ul. Świętego Ducha 25. Udział w wydarzeniu jest bezpłatny, a organizatorzy zapraszają wszystkich sympatyków książki, którzy posiadają sprawny rower i są zdolni do poruszania się na trasie. W przypadku osób niepełnoletnich udział jest możliwy wyłącznie pod opieką dorosłych oraz za zgodą rodzica lub opiekuna (oświadczenia dołączone są do artykułu). Trasa została przygotowana tak, by połączyć aktywność fizyczną z poznawaniem historii miasta i miejsc ważnych dla dziejów Biblioteki.

„Odjazdowy Bibliotekarz” to wydarzenie odbywające się w ramach „Tygodnia Bibliotek”, akcji promująca czytelnictwo, biblioteki i bibliotekarzy, która od lat jednoczy lokalne społeczności wokół książki i ruchu na świeżym powietrzu. Tegoroczna edycja będzie jednocześnie wydarzeniem jubileuszowym i symbolicznym. Będzie spotkaniem z historią WMBP w Elblągu, opowiedzianą przez miejsca, w których Biblioteka mieściła się na przestrzeni lat i gdzie realizowała działania środowiskowe. Wyprawa rowerowa będzie też symbolicznym „pożegnaniem” ze Starym Miastem i Żuławami Elbląskimi, gdzie przez ostatnie dekady mieściły się jej siedziba (ul. Pocztowa i Św. Ducha 25). W sierpniu br. planowana jest przecież relokacja Biblioteki do dzielnicy Winnica (ul. Saperów 14F – na Wysoczyznę Elbląską). Wyprawa będzie też gestem pożegnania z mieszkańcami 5 wsi położonych między rzeką Elbląg, a Nogatem, z którymi Biblioteka podczas ostatniej dekady zrealizowała kilka inicjatyw „Książka dobra jak chleb” (2024-2025), „Kopernik- ambasadorem współpracy” (2021), „Podaruj uśmiech” (2023), "Odkrywamy karty Niepodległej (2018), „Sienkiewiczowskie inspiracje” (2016), „Terpy, groble, kamienice i ulice” (2015). Szczegółowy przebieg i profil trasy dostępne są na mapie: https://ridewithgps.com/routes/53710657

Kiedy, gdzie, atrakcje:

Około 12:30 - ognisko z kiełbaskami obok świetlicy wiejskiej we Władysławowie.

Warmińsko-Mazurska Biblioteka Pedagogiczna im. K. Wojtyły w Elblągu, ul. Świętego Ducha 25, tel. (55) 237-62-60; sekretariat@wmbp.edu.pl lub Marek Kamm - Pełnomocnik Prezydenta Elbląga ds. koordynacji i rozwoju ruchu rowerowego i pieszego; e-mail: marek.kamm@umelblag.pl