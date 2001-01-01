Odkryj nową ofertę sekcji, zajęć i warsztatów w Centrum Spotkań Europejskich „Światowid"

Zapisz się na zajęcia, które pobudzą wyobraźnię, rozwiną umiejętności i dostarczą radości tworzenia.

Mamy ofertę dla najmłodszych:

- podróże pani kredki (3–4 lata): zajęcia plastyczno-ruchowe z opiekunem. Sensoryczne eksperymenty i proste projekty, które wspierają motorykę i budują więź z bliskimi.



Propozycja dla dzieci i młodzieży:

- kreatywne rozmaitości (wiek: 5–8, 9–12): miks technik — kolaż, lepienie, decoupage, diy. projekty inspirowane filmem, naturą i sztuką, dopasowane do wieku.

- malarstwo i rysunek (wiek: 9–11, 12–16): warsztat kompozycji, proporcji i pracy z kolorem. Zajęcia dla młodych, którzy chcą poznawać klasykę i eksperymentować z technikami.

- art&fun — kreatywnie po angielsku (wiek: 5–8; 9–12): tworzymy i uczymy się słówek przez zabawę — papier mâché, biżuteria, scrapbooking i więcej.

- tkactwo i rękodzieło artystyczne: makrama, filcowanie, haft i farbowanie tkanin. twórz praktyczne i dekoracyjne przedmioty własnoręcznie.

- detektywi sztuki (wiek: 5–8; 9–12): artystyczne śledztwa — techniki malarskie i rzeźbiarskie, prace indywidualne i grupowe, rozwój pewności siebie.



Zajęcia dla dorosłych:

- ceramika, szkło i fusing: od lepienia w glinie po stapianie szkła — dla początkujących i bardziej zaawansowanych.

- malarstwo i rysunek dla dorosłych: praktyczne warsztaty technik tradycyjnych i współczesnych.



Zajęcia dla seniorów:

- trening umysłu dla seniorów: bezpłatne zajęcia wspierające pamięć, koncentrację i integrację towarzyską.



Przyjdź, spróbuj pierwszych zajęć i zapisz się!



Mamy jeszcze dla Was ciekawą propozycję. Jeśli poszukujesz przestrzeni lub chcesz prowadzić autorskie warsztaty? Nasze pracownie (fusingu, grafiki, ceramiki, tkactwa, malarstwa), sala teatralna i sala doświadczania świata są do Waszej dyspozycji.



Zapisy:

tel. +48 55 611 20 59,

email: aleksandra.bednarczuk@swiatowid.elblag.pl