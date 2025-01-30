Oprowadzanie kuratorskie w Galerii EL

Galeria EL zaprasza wszystkich chętnych na oprowadzanie. Wystawa „BONA FIDE” kuratorowana jest przez Emilię Orzechowską, natomiast wystawa „Kultura spalonego horyzontu” powstała w duecie kuratorskim: Emilia Orzechowska i Karolina Połom.Oprowadzanie poprowadzi Emilia Orzechowska, a część poświęconą wystawie „BONA FIDE” współprowadzić będzie artystka Maryna Tomaszewska.

“BONA FIDE” - Projekt zrealizowano w ramach stypendium Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. “Kultura spalonego horyzontu” - Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury. Oprowadzanie kuratorskie po dwóch wystawach „BONA FIDE” Maryny Tomaszewskiej oraz „Kultura spalonego horyzontu” Stacha Szumskiego. Kiedy: 07.02.2026 Godzina: 12:00-13:30 Wydarzenie jest otwarte dla wszystkich zainteresowanych, warunkiem udziału jest posiadanie ważnego biletu wstępu do Galerii EL.

Centrum Sztuki Galeria EL