UWAGA!

----

Oprowadzanie kuratorskie w Galerii EL

 Elbląg, Oprowadzanie kuratorskie w Galerii EL

Galeria EL zaprasza wszystkich chętnych na oprowadzanie. Wystawa „BONA FIDE” kuratorowana jest przez Emilię Orzechowską, natomiast wystawa „Kultura spalonego horyzontu” powstała w duecie kuratorskim: Emilia Orzechowska i Karolina Połom.Oprowadzanie poprowadzi Emilia Orzechowska, a część poświęconą wystawie „BONA FIDE” współprowadzić będzie artystka Maryna Tomaszewska.

“BONA FIDE” - Projekt zrealizowano w ramach stypendium Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

“Kultura spalonego horyzontu” - Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.

Oprowadzanie kuratorskie po dwóch wystawach „BONA FIDE” Maryny Tomaszewskiej oraz „Kultura spalonego horyzontu” Stacha Szumskiego.

Kiedy: 07.02.2026

Godzina: 12:00-13:30

Wydarzenie jest otwarte dla wszystkich zainteresowanych, warunkiem udziału jest posiadanie ważnego biletu wstępu do Galerii EL.

Centrum Sztuki Galeria EL

A moim zdaniem...

Najnowsze artykuły w dziale Kultura

Artykuły powiązane tematycznie

Zamieszczenie następnej opinii do tego artykułu wymaga zalogowania

W formularzu stwierdzono błędy!

Ok
Dodawanie opinii
Aby zamieścić swoje zdjęcie lub avatar przy opiniach proszę dokonać wpisu do galerii Czytelników.
Dołącz zdjęcie:

Podpis:

Jeśli chcesz mieć unikalny i zastrzeżony podpis
zarejestruj się.
E-mail:(opcjonalnie)
Reklama
 