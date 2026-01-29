Nawet półtora roku czekają na medal za Złote Gody
- Moi rodzice czekają już ponad rok na przyznanie medalu za Złote Gody, czyli 50-lecie ich małżeństwa. Pracownicy Urzędu Stanu Cywilnego w Elblągu rozkładają ręce, bo opóźnienia powstały w Kancelarii Prezydenta RP – mówi jedna z Czytelniczek. Kancelaria Prezydenta RP zapewniła naszą redakcję, że skróci czas oczekiwania.
Z naszych informacji wynika, że jeszcze kilka lat temu małżeństwa, które świętowały Złote Gody, na rozpatrzenie wniosku w sprawie Medalu za Długoletnie Pożycie Małżeńskie czekały około pół roku. Obecnie czas oczekiwania wynosi nawet półtora roku.
- My zgłosiliśmy się do USC w Elblągu w styczniu 2025 roku w sprawie medalu na rodziców. Gdy ostatnio tam dzwoniliśmy, usłyszeliśmy, że są pary, które czekają nawet od 2024 roku. Przecież niektórzy mogą tego medalu nie dożyć – to głos kolejnego z Czytelników.
Medal za Długoletnie Pożycie Małżeńskie został ustanowiony ustawą z dnia 17 lutego 1960 r. o orderach i odznaczeniach i od ponad 65 lat stanowi wyraz uznania Rzeczypospolitej Polskiej dla par małżeńskich pozostających w związku małżeńskim co najmniej 50 lat. Nadanie medalu należy do konstytucyjnych prerogatyw prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.
Medale prezydent RP przekazuje wojewodom, a ci następnie władzom poszczególnych samorządów, które co pewien czas organizują uroczyste ich wręczanie. W Elblągu dzieje się tak kilka razy w roku. Dlaczego tak długo pary muszą czekać na przyznane im wyróżnienie?
- Wydłużony czas oczekiwania na nadanie Medalu za Długoletnie Pożycie Małżeńskie wynika przede wszystkim ze znaczącego wzrostu liczby wniosków składanych w ostatnich latach w skali całego kraju oraz wieloetapowej procedury, obejmującej weryfikację formalną i merytoryczną dokumentów przekazywanych do Kancelarii Prezydenta RP przez jednostki samorządu terytorialnego. Część opóźnień powstaje już na etapie przygotowania i kompletowania wniosków poza Kancelarią Prezydenta RP – informuje w odpowiedzi na nasze pytania Biuro Mediów i Listów w Kancelarii Prezydenta RP.
Od początku swojej kadencji prezydent Karol Nawrocki uhonorował w całym kraju Medalem 28 366 osób, czyli 14 183 pary, z czego w tym roku 2316 osób.
- Prezydent RP przywiązuje szczególną wagę do Medalu za Długoletnie Pożycie Małżeńskie, mając na uwadze wiek Jubilatów. Kancelaria Prezydenta RP, dostrzegając społeczne oczekiwania oraz wrażliwość tej kategorii odznaczeń, podejmuje działania organizacyjne zmierzające do usprawnienia procedury nadawania Medali, tak aby możliwie skrócić czas oczekiwania i zapewnić sprawną realizację prerogatywy Prezydenta RP – dodaje Biuro Mediów i Listów w Kancelarii Prezydenta RP.