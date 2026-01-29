Nawet półtora roku czekają na medal za Złote Gody

- Moi rodzice czekają już ponad rok na przyznanie medalu za Złote Gody, czyli 50-lecie ich małżeństwa. Pracownicy Urzędu Stanu Cywilnego w Elblągu rozkładają ręce, bo opóźnienia powstały w Kancelarii Prezydenta RP – mówi jedna z Czytelniczek. Kancelaria Prezydenta RP zapewniła naszą redakcję, że skróci czas oczekiwania.

Z naszych informacji wynika, że jeszcze kilka lat temu małżeństwa, które świętowały Złote Gody, na rozpatrzenie wniosku w sprawie Medalu za Długoletnie Pożycie Małżeńskie czekały około pół roku. Obecnie czas oczekiwania wynosi nawet półtora roku.

- Moi rodzice czekają już ponad rok na przyznanie medalu za Złote Gody, czyli 50-lecie ich małżeństwa. Pracownicy Urzędu Stanu Cywilnego w Elblągu rozkładają ręce, bo opóźnienia powstały w Kancelarii Prezydenta RP – mówi jedna z Czytelniczek.

- My zgłosiliśmy się do USC w Elblągu w styczniu 2025 roku w sprawie medalu na rodziców. Gdy ostatnio tam dzwoniliśmy, usłyszeliśmy, że są pary, które czekają nawet od 2024 roku. Przecież niektórzy mogą tego medalu nie dożyć – to głos kolejnego z Czytelników.

Medal za Długoletnie Pożycie Małżeńskie został ustanowiony ustawą z dnia 17 lutego 1960 r. o orderach i odznaczeniach i od ponad 65 lat stanowi wyraz uznania Rzeczypospolitej Polskiej dla par małżeńskich pozostających w związku małżeńskim co najmniej 50 lat. Nadanie medalu należy do konstytucyjnych prerogatyw prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

Medale prezydent RP przekazuje wojewodom, a ci następnie władzom poszczególnych samorządów, które co pewien czas organizują uroczyste ich wręczanie. W Elblągu dzieje się tak kilka razy w roku. Dlaczego tak długo pary muszą czekać na przyznane im wyróżnienie?

- Wydłużony czas oczekiwania na nadanie Medalu za Długoletnie Pożycie Małżeńskie wynika przede wszystkim ze znaczącego wzrostu liczby wniosków składanych w ostatnich latach w skali całego kraju oraz wieloetapowej procedury, obejmującej weryfikację formalną i merytoryczną dokumentów przekazywanych do Kancelarii Prezydenta RP przez jednostki samorządu terytorialnego. Część opóźnień powstaje już na etapie przygotowania i kompletowania wniosków poza Kancelarią Prezydenta RP – informuje w odpowiedzi na nasze pytania Biuro Mediów i Listów w Kancelarii Prezydenta RP.

Od początku swojej kadencji prezydent Karol Nawrocki uhonorował w całym kraju Medalem 28 366 osób, czyli 14 183 pary, z czego w tym roku 2316 osób.