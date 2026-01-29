UWAGA!

----

Nawet półtora roku czekają na medal za Złote Gody

 Elbląg, Nawet półtora roku czekają na medal za Złote Gody
(fot. Urząd Miejski w Elblągu)

- Moi rodzice czekają już ponad rok na przyznanie medalu za Złote Gody, czyli 50-lecie ich małżeństwa. Pracownicy Urzędu Stanu Cywilnego w Elblągu rozkładają ręce, bo opóźnienia powstały w Kancelarii Prezydenta RP – mówi jedna z Czytelniczek. Kancelaria Prezydenta RP zapewniła naszą redakcję, że skróci czas oczekiwania.

Z naszych informacji wynika, że jeszcze kilka lat temu małżeństwa, które świętowały Złote Gody, na rozpatrzenie wniosku w sprawie Medalu za Długoletnie Pożycie Małżeńskie czekały około pół roku. Obecnie czas oczekiwania wynosi nawet półtora roku.

- Moi rodzice czekają już ponad rok na przyznanie medalu za Złote Gody, czyli 50-lecie ich małżeństwa. Pracownicy Urzędu Stanu Cywilnego w Elblągu rozkładają ręce, bo opóźnienia powstały w Kancelarii Prezydenta RP – mówi jedna z Czytelniczek.

- My zgłosiliśmy się do USC w Elblągu w styczniu 2025 roku w sprawie medalu na rodziców. Gdy ostatnio tam dzwoniliśmy, usłyszeliśmy, że są pary, które czekają nawet od 2024 roku. Przecież niektórzy mogą tego medalu nie dożyć – to głos kolejnego z Czytelników.

Medal za Długoletnie Pożycie Małżeńskie został ustanowiony ustawą z dnia 17 lutego 1960 r. o orderach i odznaczeniach i od ponad 65 lat stanowi wyraz uznania Rzeczypospolitej Polskiej dla par małżeńskich pozostających w związku małżeńskim co najmniej 50 lat. Nadanie medalu należy do konstytucyjnych prerogatyw prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

Medale prezydent RP przekazuje wojewodom, a ci następnie władzom poszczególnych samorządów, które co pewien czas organizują uroczyste ich wręczanie. W Elblągu dzieje się tak kilka razy w roku. Dlaczego tak długo pary muszą czekać na przyznane im wyróżnienie?

- Wydłużony czas oczekiwania na nadanie Medalu za Długoletnie Pożycie Małżeńskie wynika przede wszystkim ze znaczącego wzrostu liczby wniosków składanych w ostatnich latach w skali całego kraju oraz wieloetapowej procedury, obejmującej weryfikację formalną i merytoryczną dokumentów przekazywanych do Kancelarii Prezydenta RP przez jednostki samorządu terytorialnego. Część opóźnień powstaje już na etapie przygotowania i kompletowania wniosków poza Kancelarią Prezydenta RP – informuje w odpowiedzi na nasze pytania Biuro Mediów i Listów w Kancelarii Prezydenta RP.

Od początku swojej kadencji prezydent Karol Nawrocki uhonorował w całym kraju Medalem 28 366 osób, czyli 14 183 pary, z czego w tym roku 2316 osób.

- Prezydent RP przywiązuje szczególną wagę do Medalu za Długoletnie Pożycie Małżeńskie, mając na uwadze wiek Jubilatów. Kancelaria Prezydenta RP, dostrzegając społeczne oczekiwania oraz wrażliwość tej kategorii odznaczeń, podejmuje działania organizacyjne zmierzające do usprawnienia procedury nadawania Medali, tak aby możliwie skrócić czas oczekiwania i zapewnić sprawną realizację prerogatywy Prezydenta RP – dodaje Biuro Mediów i Listów w Kancelarii Prezydenta RP.

RG

A moim zdaniem...

Najnowsze artykuły w dziale Społeczeństwo

Artykuły powiązane tematycznie

Zamieszczenie następnej opinii do tego artykułu wymaga zalogowania

W formularzu stwierdzono błędy!

Ok
Dodawanie opinii
Aby zamieścić swoje zdjęcie lub avatar przy opiniach proszę dokonać wpisu do galerii Czytelników.
Dołącz zdjęcie:

Podpis:

Jeśli chcesz mieć unikalny i zastrzeżony podpis
zarejestruj się.
E-mail:(opcjonalnie)
A moim zdaniem... (od najstarszych opinii)
  • He he. Wasz prezydent was oszukał? Jak to? Mimo że na niego glosowaliscie i wplacacie regularnie na radio?
    Zgłoś do moderacji     Odpowiedz
    4
    5
    Niesamowite(2026-01-29)
  • ciekawe kiedy wysłali wniosek do Warszawy ?
  • oj to takim tempem to się dziaduszki pomnika prędzej doczekają...
    Zgłoś do moderacji     Odpowiedz
    1
    0
    pindzia(2026-01-29)
  • Weryfikują urzędy, które wnioski przyjmują. Po co kolejna weryfikacja wydłużająca przyznanie. A gdyby nawet wkradł się jakiś błąd, to cóż by się stało. Ten medal to tylko pamiątka. Hashtagi: #Ewa
  • Składając wniosek o medal mieliśmy nadzieję, że w czerwcu ubiegłego roku po 10 latach na fotelu Prezydenta zasiądzie osoba odpowiedzialna za losy Polski. Kiedy Ciemny Lud, jak określił to kiedyś główny propagandysta PIS Pan Jacek Kurski, wybrany został Pan Nawrocki vel Batyr; napisaliśmy z żoną do Niego, że rezygnujemy z medalu. Nie chcieliśmy aby osoba, która mordobicie na ustawach kibolskich uważa za sport, chce żeby psy cierpiały na łańcuchach, dzieci oglądały filmy porno, swoją osobą uświetniała nasze święto.
    Zgłoś do moderacji     Odpowiedz
    2
    2
    JędrekGuzio(2026-01-29)
  • dziadek to powinien dostać sejf z dolarami, za to, że z bapką wytrzymał i go nie wykończyła...
    Zgłoś do moderacji     Odpowiedz
    2
    0
    luizza(2026-01-29)
  • A jaka to zasługa dla państwa, dla narodu by order przyznawać ? To ich prywata i koniec tematu. Nawyki z komuny czas włożyc do archiwum x.
  • Jeśli przez półtora roku, czekają na otrzymanie medalu, starsi i schorowani emeryci (50 lat małżeństwa, to mają zapewne minimum 68,warunkowo 66 lat), to dajcie im dwa medale, jeden za Złote Gody, drugi za Cierpliwość Na Medal! :) Problem rozwiązany, następny proszę!
    Zgłoś do moderacji     Odpowiedz
    2
    0
    Kerownig Urzendó(2026-01-29)
  • A Czarnecki już po 50 godzinach dostawał diety i kilometrówki z Unii, tylko że potem uni mu je zabrali, ło co tam dokładnie poszło nie wiem, ale ludzie mówio, że nie po chrześcijańsku mu te kase zabrali
    Zgłoś do moderacji     Odpowiedz
    1
    0
    Jeszcze nie ksiundz(2026-01-29)
Reklama
 