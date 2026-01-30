Dziwne przypadki konkursu w ratuszu

Władze Elbląga dopuściły do konkursu na prowadzenie informacji turystycznej ofertę fundacji, która powstała... cztery dni po publikacji ogłoszenia o konkursie i nie była jeszcze zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym, więc nie miała osobowości prawnej. Co więcej, ta oferta zdobyła najwięcej punktów, a w ratuszu głowią się teraz, co z tym fantem zrobić.

Ważne daty

Na początek trochę dat, bo one są bardzo istotne w tej całej procedurze. 24 listopada 2025 r. w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Elblągu pojawiło się ogłoszenie prezydenta o konkursie na prowadzenie punktów informacji turystycznej w mieście. Mogły wziąć w nim udział organizacje pozarządowe, które prowadzą działalność statutową w dziedzinie turystyki i krajoznawstwa. Termin składania ofert - 16 grudnia 2025 r.

Cztery dni po publikacji ogłoszenia, tj. 28 listopada, u jednego z notariuszy w Iławie Fundację Grupa Wodna w formie aktu notarialnego ustanawia Marcin Trudnowski, właściciel Grupy Wodnej, która m.in. od pięciu lat prowadzi przystań nad rzeką i od ponad 20 lat uczy Elblążan pływać, oferując także wypoczynek dla dzieci i młodzieży. Fundusz założycielski fundacji to 2 tysiące złotych.

1 grudnia Fundacja Grupa Wodna składa wniosek o rejestrację w Krajowym Rejestrze Sądowym, 30 grudnia sąd wzywa ją do uzupełnienia braków formalnych. Rejestracja, a więc nabycie przez fundację osobowości prawnej, co pozwala na pełną działalność, następuje dopiero 23 stycznia 2026 roku.

Tymczasem 17 grudnia 2025 r. urzędnicy otwierają koperty z ofertami na konkurs. Obok Fundacji Grupa Wodna wystartował w nim również elbląski oddział PTTK, który dotychczas prowadził punkty informacji turystycznej na rzecz miasta.

Prezydent: zatwierdzam

31 grudnia komisja konkursowa ogłasza, że więcej punktów za przesłaną ofertę należy się Fundacji Grupa Wodna i z taką rekomendacją sprawa trafia na biurko prezydenta. W komisji zasiada pięciu osób, trzy z nich to pracownicy departamentu promocji i turystyki: dyrektor Magdalena Puzdrowska, Marzena Maj i Wioletta Czerwień. Nazwisk pozostałych osób urząd nie ujawnia. Na protokole, który otrzymaliśmy na nasz wniosek o dostęp do informacji publicznej, są one zanonimizowane. Jak tłumaczą urzędnicy, "wynika to z ochrony prywatności osób fizycznych niepełniących funkcji publicznych".

Dokument z rekomendacją komisji podpisała Magdalena Puzdrowska, jest na nim też podpis i pieczątka prezydenta Michała Missana z adnotacją „zatwierdzam”. Na dokumencie widnieje data 31 grudnia 2025 r.

- Prezydentowi została przedstawiona rekomendacja Komisji Konkursowej. Trwa ocena formalno-prawna wytypowanego oferenta, w związku z tym nie została jeszcze podpisana umowa – informuje w odpowiedzi na nasze pytania Biuro Prezydenta Elbląga. Pod odpowiedzią nie podpisał się nikt z imienia i nazwiska.

Z danych KRS wynika, że Fundacja Grupa Wodna została zarejestrowana dopiero 23 stycznia 2026 r., czyli co najmniej kilka tygodni później po terminie napływu ofert na konkurs. Jak Państwo skomentujecie ten fakt? – dopytujemy.

- Kwestia wpisu Fundacji do rejestru po złożeniu oferty pozostaje w sferze oceny prawnej – odpowiadają urzędnicy.

Urzędnicy, mimo że w druku oferty konkursowej, jest miejsce na wpisanie numeru KRS, nie przejęli się tym, że fundacja tego numeru nie ma. A mieć nie mogła, bo został on jej nadany z chwilą rejestracji - 23 stycznia 2026 r. Dlaczego nie wymagali numeru KRS ani chociażby rocznego doświadczenia w dziedzinie turystyki czy krajoznawstwa? Oto też zapytaliśmy, ale odpowiedzi na razie nie dostaliśmy.

Prezes Fundacji: Trochę to niestety trwało

Marcin Trudnowski, z którym spotkaliśmy się w redakcji, nie widzi w tej całej sprawie nic dziwnego.

- Nosiłem się z zamiarem założenia fundacji od ponad dwóch lat, bo uznałem że brakuje mi takiego narzędzia do rozwoju naszej działalności jako Grupy Wodnej. Konkretne prace ruszyły w wakacje. Zresztą członkowie innych organizacji pozarządowych od dłuższego czasu namawiali mnie do tego, bo jako jednoosobowa działalność gospodarcza nie mogłem korzystać z różnych źródeł finansowania, które są dostępne "NGO'S-om" a gros naszych działań wpisywało się i wpisuje w zakres działań organizacji społecznych. Założyłem fundację, wkładając do niej całe ponad 20-letnie moje doświadczenie jako Grupy Wodnej m.in. w dziedzinie turystyki - mówi Marcin Trudnowski, prezes Fundacji Grupa Wodna. I przyznaje: - Trochę to niestety trwało, z uwagi i na wielość obowiązków i na stopień złożoności samych procedur, zanim opracowałem statut i założyłem fundację. Na decyzję sądu o rejestracji ostatecznie też długo czekałem, system wnioskowania - Portal Rejestrów Sądowych - zawieszał się, do tego długa przerwa świąteczna też nie pomogła.

Dlaczego wystartował w tym konkursie?

- Od pięciu lat, od kiedy prowadzę przystań nad rzeką, pełnimy rolę nieformalnej informacji turystycznej, bo bardzo dużo osób to właśnie u nas szuka informacji o atrakcjach Elbląga i regionu. Chcę pójść krok dalej, bo uważam, że mam dobry pomysł na prowadzenie takich punktów. Skoro pojawił się konkurs miasta na prowadzenie punktów informacji turystycznej, to zrobiłem wszystko, by zdążyć. Przygotowałem ofertę w takiej postaci, w jakiej mogłem. Chciałem przedstawić ten mój pomysł i poddać go ocenie - uważa Marcin Trudnowski.

Dlaczego złożył ofertę, mając świadomość, że jego fundacja nie ma jeszcze przyznanego numeru KRS?

- Radziłem się prawników, którzy mówili, że zawsze mogę spróbować złożyć ofertę w konkursie, nie mając jeszcze KRS, ale fundację w organizacji. Złożyłem ofertę na miejski konkurs, została oceniona, dostała najwięcej punktów, nie mnie to komentować. Cierpliwie czekam na ostateczne rozstrzygnięcie, bo nie ma jeszcze decyzji prezydenta - mówi.

Umowa niepodpisana, rekrutacja ruszyła

Jak się okazuje, 19 stycznia, a więc jeszcze przed ostatecznym rozstrzygnięciem konkursu, Marcin Trudnowski zaczął szukać osób do pracy w punktach informacji turystycznej. Ogłoszenie w tej sprawie opublikował na swoim profilu na Facebooku.

- Ogłoszenie opublikowałem, gdy była już oficjalnie znana ocena wniosków i punktacja. Puściłem je, by zbadać, czy jest w ogóle zainteresowanie pracą w takich punktach. Zbudowałem bazę potencjalnych chętnych i chciałbym być przygotowany, jeśli okaże się, że ta umowa będzie podpisana - mówi prezes Fundacji Grupa Wodna i dodaje: - Bez względu na wynik konkursu będę starał się rozwijać formułę informacji turystycznej na przystani.

Dodajmy, że na prowadzenie trzech punktów informacji turystycznej (w tym dwóch sezonowych) zwycięzca konkursu ma otrzymać z budżetu miasta przez dwa lata trwania umowy dotację w wysokości 440 tys. złotych. Początkowo umowa miała obowiązywać od 1 stycznia 2026, później od 1 lutego, ale w związku z kontrowersjami wokół tej sprawy nowy termin nie jest obecnie nam znany.