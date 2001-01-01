UWAGA!

Ostatnia letnia sesja jazzowa w Krypcie

 Elbląg, Mikołaj Stąńko
Mikołaj Stąńko (fot. archiwum Klubu Krypta)

Stowarzyszenie Laboratorium Sztuki zaprasza do Klubu Krypta na ostatni wieczór jazzowy w ramach letniego projektu. Czwartek, godz. 19.30, wstęp wolny.

Improwizacji jazzowych będzie można posłuchać w wykonaniu wykładowców z Akademii Muzycznej w Gdańsku: Darka Herbasza (saksofon tenorowy} i Piotra Kułakowskiego (kontrabas) oraz dwóch uzdolnionych artystów młodszego pokolenia: Jana Jareckiego (pianino) i Mikołaja Stańko (perkusja). Mikołaj Stańko wystąpi po raz pierwszy na jam session w Krypcie. Wstęp wolny.

 

Czwartek, 28 sierpnia, godz. 19.30.

 

Projekt "Jazzowy Elbląg 2025" został dofinansowany ze środków Samorządu Miasta Elbląga.

 

Stowarzyszenie Laboratorium Sztuki

