Pastorałki w Szkole Muzycznej

W imieniu klasy trzeciej liceum ZPSM w Elblągu, serdecznie zapraszamy na Koncert Świąteczny pt. "W Grudniu Po Południu".

W repertuarze znane pastorałki, kolędy oraz utwory świąteczne, polskie jak i zagraniczne w nowatorskich aranżacjach Pauliny Sadło, Michała Korsaka i Dawida Baranowskiego. Na scenie pełne instrumentarium w skład, w którego wchodzą uczniowie klasy trzeciej i przyjaciele. Kolejna odsłona projektu świątecznego, możliwa do spełnienia, dzięki współpracy Dyrekcji, nauczycieli, rodziców i uczniów. Niebywała okazja, by wykorzystać umiejętności zdobyte w szkole, przy tworzeniu naszych muzycznych pomysłów, i wprowadzić państwa w świąteczny nastrój. W przerwie koncertu pyszne ciasto i kawa. Wszelkie potrzebne informacje podane są na plakacie.