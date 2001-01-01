Perugino. Wieczny renesans w Światowidzie

Kino Światowid zaprasza na projekcję w ramach cyklu filmów o sztuce. Tym razem będzie okazja, żeby obejrzeć film „Perugino. Wieczny renesans”. Seanse już 20 sierpnia o 12.00 i 18.00.

To hołd dla artysty, który w znaczący sposób zainspirował największych światowych malarzy, takich jak Rafael, tworząc dzieła pełne nieśmiertelnego piękna. Sztuka Perugina łączy dwa światy: podobnie jak Piero della Francesca dawał on upust swej fascynacji architekturą, wciąż zajmując się sztuką sakralną. Perugino osiągnął w malarstwie doskonałą równowagę między człowiekiem a naturą, rzeczywistością a ideałem. Spopularyzował nowy kanon kobiecego piękna oraz stworzył kompozycje i ikonografie, które dały początek szkole malarskiej. Jest też autorem słynnych fresków, które można podziwiać między innymi w Collegio del Cambio w Perugii.

Tego lata zapraszamy na wyjątkową podróż przez Włochy, podczas której podziwiać będziemy arcydzieła Perugina, od fresków w Kaplicy Sykstyńskiej po obrazy zebrane w salach Narodowej Galerii Umbrii poświęconych wyłącznie jego twórczości.

Reżyseria: Giovanni Piscaglia

Produkcja: Włochy

Czas: 82 min

Pozostałe filmy w cyklu: "Świt impresjonizmu. Paryż, 1874" (10.09), "Van Gogh. Nowa wielka wystawa w The National Gallery w Londynie" (15.10), "Dziewczyna z Perłą i inne skarby haskiego Mauritshuisu" (19.11).