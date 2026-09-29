Pieśń o końcu świata po warmińsku. Spotkanie z Łukaszem Staniszewskim

7 października o godz. 18:00 zapraszamy do Biblioteki Elbląskiej na spotkanie z Łukaszem Staniszewskim, autorem „Pieśni łaciatych krów” – niezwykłej powieści, w której Warmia staje się przestrzenią magii, wierzeń, tajemnicy i nadciągającej apokalipsy. Rozmowę poprowadzi Aleksandra Buła.

„Pieśń łaciatych krów” to historia złego człowieka, który musi uratować świat. Bernard Witten nie przepada za ludźmi, szczególnie za tymi, którzy wierzą w rzeczy niewidzialne. Tymczasem w jego warmińskiej wsi magia jest częścią codzienności: mieszkańcy wierzą w dyduki, korzystają z pomocy Baby, słuchają szeptów duchów, a Śmierć zagląda do nich z kartką, na której zapisuje nazwiska. Kiedy jednak nad Warmię nadciąga wyniszczająca susza, magia zaczyna słabnąć, a świat mieszkańców staje na krawędzi katastrofy. Bernard, choć niechętny wszelkim zmianom, musi zmierzyć się z pytaniem, czy można ocalić świat, nie zmieniając przy tym siebie i miejsca, które zna od zawsze.

Podczas spotkania porozmawiamy o „Pieśni łaciatych krów”, ale także o Warmii jako miejscu, które kształtuje wyobraźnię autora. O wierzeniach i lokalnych opowieściach, które Łukasz Staniszewski wplata w fabułę, o granicy między sacrum i profanum, a także o tym, jak z dobrze znanego krajobrazu można zbudować własną, pełną magii mitologię. Będzie też o końcu świata – niepokojącym, ale opowiedzianym z charakterystycznym dla autora poczuciem humoru, ironią i dystansem. Łukasz Staniszewski – pisarz, dramaturg i autor słuchowisk radiowych. Zadebiutował literacko w 2020 roku zbiorem opowiadań „Małe Grozy”. Jest laureatem wielu nagród literackich i teatralnych, m.in. Nagrody im. Byrskich, wyróżnień Instytutu Teatralnego oraz konkursów prozatorskich. Związany z Olsztynem i Warmią, czerpie z lokalnych historii, wierzeń i krajobrazu, tworząc opowieści, w których codzienność spotyka się z tym, co niezwykłe.

Zadanie realizowane jest w ramach projektu „Bliskie strony: ludzie, miejsca, opowieści” dofinansowanego ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego.