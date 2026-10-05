Piotr Damasiewicz | Hanif Khan - muzyczne spotkanie kultur

Tam, gdzie polska muzyka ludowa spotyka indyjską ragę, spodziewać się można ciekawych muzycznych doświadczeń. W sobotę 10 października o godz. 18:00 w Sali u Św. Ducha Biblioteki Elbląskiej kameralny koncert zagrają laureat nagrody Fryderyka trębacz Piotr Damasiewicz i indyjski wirtuoz tabli Hanif Khan. Zaprasza, kończąc tym samym muzyczny sezon 2026, Stowarzyszenie Kulturalne Co Jest?

Piotr Damasiewicz - Hanif Khan Duo to innowacyjny zespół, który umiejętnie łączy skomplikowane rytmy klasycznej muzyki hinduskiej z melodyjnym bogactwem tradycji karnatyckich, płynnie integrując elementy muzyki zachodniej, muzyki świata i tradycyjnej polskiej muzyki ludowej. To połączenie tworzy unikalny i urzekający pejzaż dźwiękowy, który podoba się zarówno miłośnikom muzyki tradycyjnej, jak i współczesnej publiczności. Wizją zespołu jest stworzenie płynnej syntezy pomiędzy indyjską ragą, jednocześnie obejmując wpływy muzyki zachodniej, harmonizuje to, co najlepsze ze wszystkich światów. Ich występy podkreślają skomplikowane wzory tala, emocjonalne ragi i dynamiczną interakcję między rytmem, a melodią.

Hanif Khan jest utalentowanym, wykształconym klasycznie indyjskim perkusjonistą mieszkającym obecnie w Londynie. Jego muzyczna podróż rozpoczęła się pod okiem ojca, Ustada Hidayata Khana, szanowanego w Indiach muzyka grającego na tabli. Hanif Khan również jest ekspertem w grze na tym instrumencie, a specjalizuje się w grze na tabli w stylu delhijskim. Khana najczęściej prezentuje klasyczne formy muzyki indyjskiej. Nie stroni jednak od eksploracji nowych rejonów i form muzycznych często ekperymentując w stylistyce „fusion". Kariera muzyczna Hanifa Khana ma zasięg międzynarodowy. Miał okazję występować na najsłynniejszych salach koncertowych, a oklaskiwali go m.in. członkowie brytyjskiej rodziny królewskiej. Akompaniował wielu uznanym artystom, takim jak Hari Prashad Chaurasia, Ustad Fateh Ali Khan, Ghulam Ali, Ghulam Mustafa, Pandit Debasis Chakroborty, Pandit Ajay Prasanna, El Massry Hussein i Rajan Sajan.

Piotr Damasiewicz – kompozytor, trębacz, multinstrumentalista, edukator i podróżnik, prezes Fundacji Listening and Sounding. W swojej twórczości łączy jazz, muzykę improwizowaną, etniczną i eksperymentalną, tworząc projekty na pograniczu różnych gatunków i sztuk. Jest autorem licznych kompozycji orkiestrowych i interdyscyplinarnych, m.in . „Hadrons" stworzonego na zamówienie Festiwalu Jazztopad oraz „Suity 29" napisanej dla Programu Drugiego Polskiego Radia z okazji Światowych Dni Jazzu. Tworzy również muzykę teatralną i filmową. Laureat wielu nagród, w tym Fryderyka, nagrody Warto oraz konkursu kompozytorskiego im. Krzysztofa Komedy. Dwukrotnie został uznany za trębacza roku w plebiscycie „Jazz Forum". Współpracował m.in . z Tomaszem Stańką, Davidem Murrayem, Jasonem Moranem, Jamesem Carterem, Marcinem Maseckim i orkiestrą Aukso. Występował na festiwalach takich jak London Jazz Festival, Tokyo Jazz Festival czy Jazz Jamboree. Występował w Azji, Afryce, USA i prawie w całej Europie.

Istotną częścią jego działalności jest edukacja angażując się w misje edukacyjne na Świecie, oraz praca z dźwiękiem i uważnym słuchaniem. W 2019 roku odbył samotną pieszą pielgrzymkę do Santiago de Compostela, realizując nagrania improwizacji w przestrzeniach sakralnych. Motto jego Fundacji Listening and Sounding brzmi: „wszystko zaczyna się od dźwięku".

Piotr Damasiewicz | Hanif Kham

sobota 10.10.2026 godz. 18:00

Biblioteka Elbląska - ul. Św. Ducha 3-7

WSTĘP WOLNY

Organizatorem koncertu w Elblągu jest Stowarzyszenie Kulturalne Co Jest?

Trasa koncertowa duetu Piotr Damasiewicz - Hanif Khan w Polsce organizowana jest przez Fundację Jazz po polsku. Koncerty wpisują się w międzynarodowy projekt 'Jazz po polsku' „Dookoła Świata" i jego polską edycję.