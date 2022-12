Planszówki w Kostce

Dziękujemy wszystkim, którzy w 2022 roku odwiedzili filię nr 5 Biblioteki Elbląskiej Kostka na osiedlu Zawada, by wspólnie pograć w planszówki i zapraszamy na styczniowe rozgrywki, które odbędą się 14 (sobota) i 28 stycznia (sobota). Wstęp wolny.

W roku 2022 w Kostce odbyło się 15 spotkań z planszówkami, w których wzięło udział 364 graczy. W październiku odbyła się 2. edycja El-festiwalu Planszówkowy Zawrót Głowy, w którym uczestniczyło 450 osób. To oznacza, że elblążanie bardzo lubią wspólnie spędzać czas na graniu, co cieszy nas bardzo, ponieważ po doświadczeniu pandemicznego odosobnienia – jest to wartością samą w sobie. Korzyści płynących z grania w gry planszowe jest wiele, według nas warto wspomnieć kilka: rozwijają logiczne myślenie i wyobraźnię, zacieśniają więzy społeczne, no i łączą pokolenia. W planszówki mogą bowiem grać osoby w każdym wieku.

Nie byłoby rozgrywek gier w Kostce i festiwalu, gdyby nie wieloletnia współpraca filii ze Stowarzyszeniem VAMOS. Granie, o czym warto również wspomnieć to pasja. Bez niej różne inicjatywy szybko się rozpadają. Planszówkowe rozgrywki w Kostce organizowane są przez pasjonatów, tj. członków Stowarzyszenia i biblioteczną, „kostkową” ekipę.

W styczniu 2023 r. rozgrywki odbędą się w dwie soboty: 14 i 28 stycznia, w godz. 11-15.

Kostka dysponuje grami (150 tytułów) dla osób w wieku 3-100 + lat.

Więcej informacji:

Filia nr 5 KOSTKA

ul. Józefa Wybickiego 20 (w budynku Szkoły Podstawowej nr 9, wejście od ul. Andersa)

tel. (55) 625 60 95/96