Pijany kierowca uderzył mazdą w słup

 Elbląg, Pijany kierowca uderzył mazdą w słup
(fot. KMP w Elblągu)

W piątek ok. godz. 21 kierowca mazdy uderzył w słup energetyczny na drodze krajowej nr 22 na wysokości Nowego Dworu Elbląskiego. Jak się okazało, miał 2,5 promila alkoholu w organizmie.... Droga na czas pracy służb będzie zablokowana w obu kierunkach (na Elbląg i Malbork), policjanci kierują na objazd.

Mazdą kierował 47-letni mężczyzna. Nic mu się nie stało, ale odpowie nie tylko za spowodowanie kolizji, lecz również za jazdę po pijanemu. Alkotest wykazał 2,5 promila w organizmie!

Droga krajowa nr 22 na wysokości Nowego Dworu Elbląskiego jest zablokowana na czas pracy służb. - Policjanci kierują na objazd przez miejscowości Fiszewo, Oleśno i Gronowo Elbląskie - informuje Komenda Miejska Policji w Elblągu

