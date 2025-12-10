Pocztówkowa Krynica Morska

Z jednej strony album, z drugiej opowieść o historii Krynicy Morskiej. Światło dzienne ujrzało najnowsze dziecko Wydawnictwa Uran – album „Krynica Morska. Wioska rybacka i elbląski kurort na dawnych pocztówkach”.

„Krynicę Morską wyczarowali na piaskach mierzei przedsiębiorczy elblążanie, należy przyznać, że musieli mieć polot i iście wizjonerskie podejście, by dostrzec potencjał tkwiący w tej nieprzyjaznej człowiekowi pustelni. (…) Wskazać można dwie przyczyny leżące u podstaw powstania „zakątka Italii na gołych piaskach wydm”, obie związane z postępem cywilizacyjnym dokonywującym się w różnych dziedzinach życia, który mogliśmy śledzić na przełomie XVIII i XIX wieku. Otóż postęp medyczny i rewolucja przemysłowa – na pierwszy rzut oka odległe od siebie sfery wiedzy – okazały się jednak niezbędne dla powstania Krynicy Morskiej. Gości trzeba było tu bowiem zwabić, przywieźć i zatrzymać.” - czytamy we wstępie do albumu „Krynica Morska. Wioska rybacka i elbląski kurort na dawnych pocztówkach. Autorami albumu są Zbigniew Zajchowski, Bernard Jesionowski i Dariusz Barton, wydało wydawnictwo Uran.

A w środku perełki. Najstarsza pocztówka przedstawiająca Krynicę Morską, do której udało się dotrzeć autorom pochodzi z 1891 r. Przewracając kolejne kartki w albumie widzimy krynickich rybaków przy pracy, pomeranki, lomy i barkasy ze świata, który już odszedł. Na kolejnych oglądamy początki kurortu, pierwsze domy wypoczynkowe, letników i kuracjuszy. Warto też zwrócić uwagę na flotę statków, która obsługiwała ruch turystyczny...

Ale ten album to nie tylko pocztówki. Są one jedynie swoistym pretekstem do podróży przez historię Krynicy Morskiej. Album można też czytać jako historię miejsca, które od początku zostało pomyślane jako miejscowość turystyczna. Lokalni rybacy na początku słali protesty do Gdańska, a później zrozumieli, że letnicy mają pieniądze i bardzo chętnie się tych pieniędzy w Krynicy pozbędą.

