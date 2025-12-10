Wygraj album o Krynicy Morskiej

Nakładem Wydawnictwa Uran ukazał się album „Krynica Morska. Wioska rybacka i elbląski kurort na dawnych pocztówkach”. Dla naszych czytelników mamy dwa egzemplarze, które można wygrać w konkursie. Jak?

Prawie 200 stron poświęconych Krynicy Morskiej wydało Wydawnictwo Uran. Chodzi o album „Krynica Morska. Wioska rybacka i elbląski kurort na dawnych pocztówkach”. Krynica Morska to miasteczko szczególnie związane z Elblągiem. W wielkim skrócie powstało po to, aby bogatsi mieszkańcy naszego miasta mieli gdzie wypoczywać. Więcej o albumie przeczytasz tutaj.

Dla naszych czytelników mamy dwa egzemplarze tego niezwykle interesującego albumu. Trafią one do dwóch osób, które w najciekawszy sposób napiszą nam co może robić elbląski Piekarczyk z krynickim Dzikiem podczas pobytu w Krynicy Morskiej.

Ciekawe odpowiedzi wraz ze swoim imieniem i nazwiskiem prosimy przesyłać na adres konkurs@portel.pl w tytule wiadomości wpisując "Krynica Morska". Prosimy też dodanie w mailu oświadczenia "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych na potrzeby konkursu". Czekamy do 17 grudnia do godziny 18. Zwycięzców ogłosimy 18 grudnia.

***

1. W każdym konkursie bierze udział tylko jedno zgłoszenie wysłane z jednego adresu mailowego.

2. Wysłanie więcej niż jednego zgłoszenia wyklucza uczestnika z udziału w konkursie

3. Każde zgłoszenie powinno zawierać wskazany w konkursie tytuł wiadomości (hasło), odpowiedź (o ile jest wymagana) oraz dane osobowe uczestnika konkursu.

4. Zgłoszenia wypełnione niepoprawnie nie będą rozpatrywane.

5. W treści maila należy także zawrzeć następującą formułę: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych na potrzeby konkursu". Administratorem danych osobowych jest Biuro Usług Informatycznych Softel.

Przeczytaj cały regulamin konkursów portEl.pl