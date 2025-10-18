Poetycko nad rzeką Elbląg

W Caffe Przystań trwa dziś (18 października) Elbląski Dzień Poezji. Wydarzenie zorganizowało Stowarzyszenie Alternatywni.

- To jest pierwsza taka impreza. Jako Stowarzyszenie Alternatywni przez wiele lat organizowaliśmy Festiwal Literatury Wielorzecze, niestety przez dwa lata z rzędu nie dostaliśmy żadnych dofinansowań i stąd brak festiwalu na rynku festiwali ogólnopolskich. Mam nadzieję, że ta zła passa zostanie przerwana, natomiast ten Elbląski Dzień Poezji udaje nam się zrealizować dzięki wsparciu prezydenta miasta i tzw. małemu grantowi, mamy też kilku sponsorów - mówiła Bogumiła Salmonowicz, prezes Stowarzyszenia Alternatywni, dziękując zaangażowanym w realizację wydarzenia.

Celem nowej inicjatywy stowarzyszenia jest popularyzowanie udziału w wydarzeniach kulturalnych, zwłaszcza związanych z szeroko pojętą literaturą, ale także muzyką, a także zachęcanie do samodzielnego tworzenia i prezentowania własnych tekstów.

Ula Sikora, poetka i psycholożka, opowiadała podczas spotkania autorskiego o swoim tomiku poetyckim "Trzynasty miesiąc" nominowany do nagród poetyckich Silesius oraz KOS.

- Trzynasty miesiąc jest czymś nadmiarowym, czymś niewygodnym - mówiła o swojej twórczości autorka. - Opowieści w tej książce, bo tu jest dużo wierszy narracyjnych, są często o osobach, które też chciałoby się jakoś ukryć, które są niewygodne, które w społeczeństwie sprawiają może jakiś dyskomfort. Są tu też poruszone tematy polityczne, ale to nie jest książka polityczna, to książka przede wszystkim o ludziach i istotach i chciałam nią jakoś nawoływać do zwrócenia uwagi na to, co może jest poza głównym nurtem, poza standardowym kołem roku, codzienności, rutyny...

Kolejne spotkanie autorskie przeprowadzono z Anetą Kamińską, poetką i tłumaczką literatury ukraińskiej, nominowaną m. in. do Nagrody Literackiej Nike. W ramach pierwszego Elbląskiego Dnia Poezji zaplanowano także warsztaty poetyckie, Turniej Jednego Wiersza i koncert Gracjana Kalandyka.