Pożegnanie z Ogrodami Starości

Wczoraj (10 lutego) miał miejsce finisaż wystawy Ogrody Starości w Centrum Sztuki Galerii EL. Artyści rozmawiali o swoich doświadczeniach związanych z projektem dzięki transmisji online, a stacjonarnie – po długiej przerwie – w wydarzeniu w galerii mogli uczestniczyć goście.

Ogrody Starości „wyrosły” w Galerii EL w październiku 2020, nasz artykuł i obszerną galerię zdjęć z otwarcia wystawy można znaleźć tutaj.

Finisaż stanowił okazję do podsumowania projektu, na którym swoje piętno odcisnęła pandemia koronawirusa. Przypomnijmy, że Ogrody Starości w znacznej mierze mówiły o seniorach i miejscu, jakie w ich życiu zajmują ogrody. Tak swoje wrażenia z wystawy opisuje pani Patrycja, która odwiedziła wczoraj Galerię EL:

- Rzuca się w oczy ta biel, a ona pojawia się w głowie pod różnymi postaciami – mówi. - Siwe włosy, pleśń na serze, to wszystko wiąże się ze starością. Do tego wiek tych ściętych drzew. Ta wystawa to pewna całość, ma w sobie spójność. Moim zdaniem jest cudowna. Wszystko przemija, to dla mnie kluczowa myśl tej ekspozycji. Przemijanie, które ukazują te ścięte drzewa, to przypomnienie, że i nasze życie dobiegnie końca – mówi elblążanka, która wzięła udział w finisażu. Przyznaje, że choć można było wydarzenie śledzić online, wolała w galerii pojawić się osobiście.

Co o projekcie mówią jego realizatorzy?

Fot. Michał Skroboszewski, arch. portEl.pl

- Ogrody to przestrzeń do pielęgnowania: czasu, który się skończy, co do którego niektórzy boją się, że się skończy zbyt prędko – mówił Maciej Aleksandrowicz. - Starość dla mnie jest powrotem do początku. Szanowanie tych chwil, do których nie ma już powrotu, to odczucie, które mi towarzyszy, gdy myślę o starości.

- Przedstawiłam drogę jako metaforę życia - mówiła Izabela Myszka. - To droga, która nieuchronnie prowadzi nas do starości, której mniej lub bardziej wszyscy się obawiamy – podkreślała. Dodała, że na odbiór wystawy, której tematyka oscyluje wokół przemijania, wpływ miała obecna sytuacja na świecie związana z koronawirusem.

- Ogrody Starości to przestrzeń, którą budujemy właściwie od dzieciństwa - zaznaczyła Katarzyna Szarek. - To, co siejesz, to zbierzesz. Ogrody mają charakter przestrzeni zewnętrznej, ale też wewnętrznej, najbardziej osobistej – dodała.

Całą rozmowę autorów wystawy można obejrzeć na stronie facebookowej Galerii EL.

- Bardzo się cieszymy z powrotu gości, nie mogliśmy się doczekać, bo nasze istnienie tylko w świecie wirtualnym na dłuższą metę nie ma racji bytu – mówi Adriana Ronżewska-Kotyńska, dyrektor Galerii EL. - Uczestnictwo w kulturze to fizyczne uczestnictwo, oczywiście warto śledzić (online - dop. red.) to, co się dzieje w innych miejscach, ale nie jesteśmy w stanie przyjąć w ten sposób wszystkiego. Trzeba fizycznie się pojawić i sztukę odbierać bardziej namacalnie.

Dyrektor Galerii EL podkreśla, że czas pandemii wymaga pewnej elastyczności, bo nie wszystko, co się zaplanuje, można zrealizować. Harmonogram planowanych wystaw przesuwa się, trudno przecież pokazywać dzieła bez publiczności.

- Przesuwaliśmy rzeczy, które mieliśmy zrobić wcześniej, w to miejsce podejmowaliśmy inne działania. Funkcjonowaliśmy online, ale był to też czas na wszelkiego rodzaju porządki, czego efektem jest wystawa Od EL do GEL. Archiwalne materie. Jest ona efektem właśnie porządkowania archiwum – zaznacza.

Adriana Ronżewska-Kotyńska podkreśla, że w minionym roku – wtedy, gdy było to możliwe – ludzie chętnie przychodzili do Galerii EL i korzystali z różnych wydarzeń, które niejednokrotnie odbywały się na otwartym powietrzu. - Jesteśmy zadowoleni z frekwencji w tym czasie – mówi. - Na finisażu Ogrodów Starości tłumów nie zaobserwowałam, ale przyszli nasi stali odbiorcy, z którymi już się dobrze znamy.

Z Ogrodami Starości można zapoznać się szerzej na platformie Issuu. Jest tam dostępny obszerny katalog wystawy.