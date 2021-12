Przemek Dyakowski w Klubie Krypta

Klub Środowisk Twórczych zaprasza na nietuzinkową jam session. W ten czwartek w klubie zagości mistrz polskiego jazzu Przemek Dyakowski, który zaimprowizuje w doborowym składzie: Janusz Mackiewicz - kontrabas, Bartek Krzywda - pianino, Szymon Zuehlke - saksofon tenorowy i Grzegorz Sycz - perkusja.

Przemek Dyakowski to jeden z nielicznych muzyków polskiego środowiska jazzowego, który cieszy się mianem człowieka - instytucji wśród wszystkich czterech zmian jazzowych pokoleń. To wspaniały saksofonista i bandleader otaczany szczególną estymą. Opisanie kariery Przemka Dyakowskiego jest wyzwaniem. To jeden z nielicznych polskich muzyków, który dorobił się za życia doskonale napisanej biografii i Złotej Płyty. Przemysław Dyakowski urodził się w 1936 roku w Krakowie i krótko po wojnie trafił z rodziną do Zakopanego. Zanim zakochał się w muzyce, jego pasją było sportowe narciarstwo. Rozpoczął studia na Uniwersytecie w Krakowie, studiował polonistykę. Był muzycznym samoukiem i jego pierwszym wyborem był akordeon. Wśród muzyków krakowskiego zespołu Dyakowskiego byli między innymi Andrzej Jaroszewski, znany konferansjer i Marian Ligęza, reżyser telewizyjny. Zespół trafił do Piwnicy Pod Baranami, a Dyakowski zamienił akordeon na fortepian. W Piwnicy bywali wszyscy ówcześni najwięksi polscy jazzmani i Dyakowski z nimi grał. Do saksofonu przekonał go Wojciech Karolak i pierwszy własny saksofon (sopranowy) Przemek Dyakowski kupił od Ryszarda Horowitza w 1959 roku. I to był początek kariery tego wielkiego artysty. Można byłoby tu wiele napisać o dokonaniach Dyakowskiego, ale o nich można przeczytać w wielu publikacjach. My zapraszamy na wieczór jazzowy i do posłuchania improwizacji znakomicie dobranego składu artystów.

Klub Krypta, 02 grudnia, godz. 19.00. Wstęp bezpłatny.