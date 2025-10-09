Randki ze sztuką 60+

Podczas warsztatu wspólnie stworzymy literniczego zina, wykorzystując technikę frotażu i detale architektoniczne obecne w Galerii EL. Przestrzeń galerii stanie się naszą matrycą, z której wydobędziemy kształty i faktury. Gotową publikację powielimy w technice ksero, tak aby każdy uczestnik mógł zabrać ze sobą własny egzemplarz.

Warsztat nawiązuje do „Notatnika robotnika sztuki” (pierwszego zina wydanego w Europie), który dokumentował działania artystyczne Galerii EL w latach 1972–73, oraz do wystawy Marty Jabłońskiej „Cechy wspólne, cechy wyjątkowe: W ukryciu wymachuję rękoma”.

Ania Gawron – zajmuje się projektowaniem graficznym, ilustracją i ceramiką. Ukończyła Grafikę na Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku, gdzie obecnie pracuje jako asystentka w Pracowni Książki i Grafiki Wydawniczej. Na koncie ma liczne współprace projektowe przy tworzeniu opraw wizualnych wystaw i wydarzeń kulturalnych. Bierze udział w wystawach, akcjach artystycznych, targach sztuki i designu, a także prowadzi warsztaty plastyczne dla dzieci i dorosłych.

Kiedy: 15 października 2025 roku, środa

Godziny: 13:00 – 15:00

Prowadzenie: Anna Gawron

Cena: 20 zł / osoba

Miejsce: Galeria EL, przy ul. Kuśnierskiej 6, a jeszcze dokładniej – w pracowni – Galerii Laboratorium

Zapisy: helena@galeria-el.pl, sms: 532 885 931. W treści prosimy wpisać :” 60+ października, imię, nazwisko i numer telefonu.

Wysłanie wiadomości nie jest równoznaczne z uczestnictwem w warsztatach – jest nim otrzymanie od nas wiadomości z potwierdzeniem.