Razem czy osobno? Muzyczno-komediowa opowieść o miłości

Czy da się kochać „na zawsze"? A może czasem lepiej... osobno? Na te pytania spróbują odpowiedzieć twórcy muzyczno-komediowego spektaklu „Razem czy osobno?", który już 19 marca zostanie zaprezentowany w Centrum Spotkań Europejskich „Światowid" w Elblągu. To pełne humoru, muzyki i emocji widowisko zaprasza widzów do świata relacji damsko-męskich – z przymrużeniem oka, ale i ze sporą dawką refleksji.

O miłości bez lukru

„Razem czy osobno?" to rozśpiewany i roztańczony spektakl, który w lekkiej, komediowej formie opowiada o związkach, codziennych nieporozumieniach i wielkich uczuciach. Twórcy sięgają po sytuacje bliskie widzom – od euforii zakochania, przez prozę wspólnego życia, aż po momenty zwątpienia i kryzysy, które stawiają pod znakiem zapytania sens bycia razem. Spektakl z humorem konfrontuje romantyczne wyobrażenia z rzeczywistością, stawiając pytania o trwałość relacji, kompromisy i granice bliskości. Nie daje prostych odpowiedzi, ale zachęca do własnych przemyśleń, pokazując, że w miłości – podobnie jak w życiu – nic nie jest czarno-białe. Spektakl bawi, wzrusza i prowokuje do rozmowy o sprawach, które dotyczą niemal każdego.

Twórcy spektaklu

„Razem czy osobno?" to spektakl Teatru CAPITOL, przygotowany przez zespół cenionych twórców. Autorem scenariusza i reżyserem spektaklu jest Krzysztof Jaślar, który dał się zapamiętać z inteligentnego humoru i trafnych obserwacji obyczajowych. Opracowanie muzyczne przygotował Roman Hudaszek, a akompaniament zapewnia Mateusz Dębski. Za choreografię odpowiada Kris Adamski, scenografię stworzyła Dorota Banasik, a kostiumy zaprojektował Tomasz Jacyków. Całość uzupełniają elementy kabaretu i stand-upu oraz interakcja z publicznością, dzięki czemu każde przedstawienie zyskuje niepowtarzalny charakter.

Informacje organizacyjne

19 marca 2026, godz. 19.00

Centrum Spotkań Europejskich „Światowid" w Elblągu, sala kinowo-widowiskowa

Spektakl prezentowany jest w ramach XXVIII edycji Ogólnopolskiego Festiwalu Sztuki Słowa „...czy to jest kochanie?"

Rezerwacja i sprzedaż biletów:

telefonicznie: 55 611 20 68 / 76

internetowo: BILETY

Elbląska Gazeta Internetowa portEl.pl jest patronem medialnym festiwalu