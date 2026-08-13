W tym roku artystyczna zbójnicka banda obchodzi niezwykłe, 10-te urodziny. W związku z tym, w ramach jubileuszowej edycji akcji, Spółdzielnia Socjalna IDEA przygotowała Mini Festiwal Teatralny „Rozbójnicy na ulicy” - 10 lat! Na widzów czeka 5 niezwykłych spektakli, solidna dawka humoru i jak zawsze warsztatowe niespodzianki.

Już 16 sierpnia (niedziela) elbląską starówkę opanują artyści, animatorzy oraz najlepsza na świecie widownia. Im nas więcej, tym lepiej. I wiecie co? Nie możemy się doczekać! – wskazują inicjatorzy rodzinnych akcji artystycznych ze Spółdzielni Socjalnej IDEA, która od 2016 roku niezmiennie realizuje zbójnickie wydarzenia dla całych rodzin w miesiącach wakacyjnych. Pomysł na działanie zrodził się z osobistej potrzeby i myśli, że „nie każdy może pojechać gdzieś dalej, by zabrać własną pociechę na spektakl, więc ściągnijmy teatry dziecięce i rodzinne do siebie” - dodają – Ten rok jest dla nas szczególny i po raz pierwszy realizujemy akcję „Rozbójnicy na ulicy” w zupełnie nowej formule. Jest radość, ale jest też stres.

Tegoroczne rozbójnickie działanie zaplanowane na niedzielę 16 sierpnia jest wypełnione po brzegi atrakcjami. Na widzów czeka łącznie 5 spektakli, w tym ostatni w formie widowiska muzycznego oraz 5 działań animacyjno-warsztatowych. Wszystkie one odbędą się w przestrzeni elbląskiej starówki. Organizatorzy przygotowali szczegółowy harmonogram repertuarowy, aby łatwiej było zaplanować ten dzień. Jednocześnie zachęcają, by zapakować przekąski, napoje, zabrać ze sobą kocyk i spędzić ze zbójnicką banda cały dzień. Udział w całym wydarzeniu jest bezpłatny.

Mini Festiwal Teatralny Rozbójnicy na ulicy – 10 lat!

10.00 / spektakl „O guziczku wędrowniczku” (Teatr MagMowcy)

dziedziniec Galerii EL

oraz rodzinne animacje i warsztaty dla małych i dużych zbójników

12.00 / spektakl lalkowy „Kropka i Kreska” (Teatr Barnaby)

dziedziniec Galerii EL

a po spektaklu niezwykłe CZARoMARowne warsztaty

14.00 / spektakl „Ciocia Jadzia” (Teatr Fuzja)

dziedziniec Biblioteki Elbląskiej

17.00 / spektakl lalkowy „Kalamona” (Teatr Barnaby)

dziedziniec Galerii EL

a po spektaklu wspólne paradne przejście na teren ogrodu Biblioteki Elbląskiej, gdzie czekały będą rodzinne muzyczno-artystyczne szaleństwa warsztatowe

19.00 / spektakl muzyczny „Zwierzyniec” (Teatr Fuzja)

dziedziniec Biblioteki Elbląskiej

W tym roku razem z nami świętować będą nasi najlepsi pod słońcem partnerzy: Centrum Sztuki Galeria EL oraz Biblioteka Elbląska – podkreślają organizatorzy - Dziękujemy za wsparcie!

Wszystkie szczegółowe opisy i bieżące informacje można znaleźć na profilu FB wydarzenia: https://fb.me/e/6gbxy3hAD