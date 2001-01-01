Rusza nabór do grup teatralnych

Kochasz teatr i marzysz o tym, by stanąć na scenie? Ruszają nabory do młodzieżowych i dorosłych grup teatralnych w elbląskim teatrze!

Młodzieżowe i dorosłe grupy teatralne zapraszają wszystkich entuzjastów teatru w wieku od 10 do 110 lat do zapisu na nowy sezon.

Jeśli kochasz teatr, chcesz poznać warsztat aktorski i sprawdzić się na scenie, to nie zwlekaj!

Zapisy pod nr tel. 693 123 026 (pon.-pt. 7:30-15:30) oraz mailowo: j.nidzgorska@teatr.elblag.pl. W mailu załącz swoje zdjęcie.

Nieważne, czy masz już doświadczenie, czy dopiero zaczynasz – u nas miejsce jest dla każdego!