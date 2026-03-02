Schichau, Elbląg i okręty na dużym ekranie w kinie Światowid

„Schichau, Elbląg… i okręty” to tytuł ostatniej książki elblążanina dr. Michała Glocka, która wydana została dwa lata temu, ale - nieprzypadkowo też - to tytuł kolejnego seansu z cyklu „Elbląg na dużym ekranie”. Będzie bowiem o postaci Ferdynanda Schichaua (1814-1896), okrętach z jego stoczni i o tym, jak w drugiej połowie XIX wieku mały, prowincjonalny Elbląg zmienił się w duży ośrodek przemysłowy. Gościem spotkania będzie dr Michał Glock, a na ekranie wyświetlone zostaną archiwalne filmy.

Na seans pt. „Schichau, Elbląg… i okręty” zapraszamy w środę, 4 marca o godz. 18 do kina Światowid. Wstęp wolny. Organizatorami cyklu „Elbląg na dużym ekranie” jest Centrum Spotkań Europejskich Światowid i Stowarzyszenie Polskie Telewizje Lokalne i Regionalne w Elblągu. Partnerami są: Elbląskie Towarzystwo Kulturalne i Polskie Towarzystwo Historyczne, oddział w Elblągu. Patronem medialnym jest Elbląska Gazeta Internetowa portEl.pl

Juliusz Marek, organizator