Serce ojca w kinie dla dorosłych

Kino Światowid zaprasza na cykl „Wtorkowe kino dla dorosłych”. 11 lutego o 12.00 odbędzie się seans filmu „Serce ojca”.

„Wtorkowe kino dla dorosłych” to specjalne projekcje filmów polskich, z dubbingiem lub lektorem odbywające się w wybrane dni (dwa raz w miesiącu) o godzinie 12.00, w promocyjnej cenie – 13 złotych.

Jak to się dzieje, że kult św. Józefa jest obecny na całym świecie, a kościoły pod jego wezwaniem znajdują się nawet w krajach, w których chrześcijanie są prześladowani? Jaką rolę pełnił św. Józef w objawieniach fatimskich? Na te i wiele innych pytań odpowiedzi szukają twórcy filmu. Aby rozwikłać zagadkę działania św. Józefa, odwiedzili różne kraje na całym świecie: Włochy, Francję, Kanadę, Hiszpanię i Polskę. Okazuje się, że św. Józef jest niezwykle aktywnym orędownikiem milionów ludzi! W filmie widz zobaczy liczne świadectwa nawróceń, uzdrowień i działania świętego w życiu konkretnych osób. Odkryje przy tym, że historia życia św. Józefa to opowieść o dobru, nadziei, o rodzinie, wielkiej miłości do Maryi i Jezusa oraz sile opartej na pełnym zawierzeniu woli Boga. Mimo swojego milczenia ziemski opiekun Jezusa spełnił fundamentalną rolę w dziele zbawienia. To bez wątpienia święty bardzo potrzebny dzisiejszemu światu!