Spotkanie autorskie wokół książki „Opowieści z ŚDS-u”

PSONI Koło w Elblągu zaprasza mieszkańców Elbląga, osoby z niepełnosprawnościami, rodziców, opiekunów, pracowników placówek wsparcia i edukacji oraz wszystkich zainteresowanych literaturą terapeutyczną i działalnością Środowiskowych Domów Samopomocy na spotkanie autorskie promujące książkę „Opowieści z ŚDS-u, czyli literacka podróż przez nasze doświadczenia, wspomnienia, trudności i sukcesy”.

Książka została wydana przez PSONI Koło w Elblągu. To zbiór opowieści terapeutycznych inspirowanych codziennością Środowiskowego Domu Samopomocy. To miejsce relacji, wsparcia, rozmowy, wspólnego przeżywania trudności i świętowania sukcesów. Publikacja pokazuje, jak ważne są przyjaźń, akceptacja, poczucie bezpieczeństwa, wzajemna pomoc i możliwość mówienia o emocjach prostym, bliskim językiem.

Zapraszamy 8 maja 2026 roku o godzinie 17.00 do 7. Pracowni przy Starym Rynku 63–64 w Elblągu.

Rozmowę z autorką – Pauliną Kostuś-Betcher oraz ilustratorką, Dorotą Ciurko, poprowadzi Dominika Lewicka-Klucznik.

Podczas spotkania będzie można dowiedzieć się, jak powstawały opowieści, dlaczego literatura może wspierać rozmowę o emocjach i doświadczeniach, a także jak ilustracja pomaga budować atmosferę książki. Będzie to również okazja do rozmowy o codzienności ŚDS-u, działaniach PSONI Koło w Elblągu oraz o znaczeniu lokalnych inicjatyw wspierających osoby z niepełnosprawnościami i ich rodziny.