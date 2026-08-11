Stąd i stamtąd. Spotkanie z Ewą Burdon

Departament Kultury Urzędu Miejskiego w Elblągu serdecznie zaprasza na wyjątkowe spotkanie autorskie z Ewą Danelą Burdon, rodowitą elblążanką i autorką książki pt. „Stąd i stamtąd”.

Książka pt. „Stąd i stamtąd” autorstwa Ewy Daneli Burdon to poruszająca autobiograficzna opowieść o życiu pomiędzy światami, o migrantce, która przez lata budowała swoją tożsamość na styku dwóch kultur – polskiej i norweskiej. To książka pełna autentycznych emocji, refleksji i odwagi w odkrywaniu samej siebie. Książka opowiada historię autorki – elblążanki z krwi i kości – która w latach 80. XX wieku zdecydowała się opuścić PRL-owską Polskę. Kierowało nią pragnienie wolności oraz przekonanie, że nie potrafi odnaleźć się w rzeczywistości pełnej ograniczeń, kontroli narzuconych konwenansów. Czytelnik nie poznaje fikcyjnej bohaterki, lecz prawdziwą młodą kobietę – Ewę – która zdobyła się na odwagę, by zostawić wszystko i - tak naprawdę - w erze przed globalną informacją, Internetem i innymi narzędziami, które dzisiaj ułatwiają nam życie – ruszyć w nieznane. Z PRL-owskiej rzeczywistości w świat kapitalizmu i demokracji; w inne zasady, porządki czy przyzwyczajenia społeczne.

Spotkanie będzie wyjątkową okazją, by spotkać się z autorką osobiście, porozmawiać o jej twórczości, inspiracjach oraz kulisach powstawania publikacji. Nie zabraknie również przestrzeni na rozmowę z publicznością, wymianę myśli i pytania. Rozmowę z autorką poprowadzi Karol Pufal, redaktor naczelny Radia Żuławy. Po rozmowie uczestnicy będą mieli możliwość zadania własnych pytań, a także zdobycia autografu autorki.

Serdecznie zapraszamy — nie tylko na spotkanie z literaturą, ale przede wszystkim na spotkanie z samą autorką i jej niezwykłą opowieścią.