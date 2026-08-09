Tak świętowaliśmy 770 lat (w obiektywie Henryka Myślińskiego)

W tym roku świętujemy 780. rocznicę nadania Elblągowi praw miejskich. 19 lat temu hucznie obchodziliśmy 770 rocznicę założenia Elbląga. Obchody uchwycił na zdjęciach elbląski fotoreporter Henryk Myśliński. Zobacz zdjęcia.

Kulminacja miejskich obchodów miała miejsce pomiędzy 8 a 24 czerwca 2007 r. Program był bardzo bogaty od wydarzę sportowych po rekreacyjne do kulturalnych. Niemal każdy znalazł coś dla siebie.

W meczu siatkówki na trawie inaugurującym obchody urzędnicy pokonali 3:0 lokalnych dziennikarzy. A potem poszło już z górki. Wystąpili m.in. Mieczysław Szcześniak, Kayah i Szymon Wydra z zespołem Carpe Diem. Na inaugurację Elblążanie mieli okazję zobaczyć widowisko plenerowe pt. „Jak Piekarczyk chwat Elbląg uratował”. Do Elbląga zawitały także Letnie Ogrody „Polityki”, a w nich interesujące dyskusje panelowe i koncerty gwiazd polskiej muzyki rozrywkowej.

Wśród widzów kręcił się elbląski fotoreporter Henryk Myśliński, który obchody uwieczniał na zdjęciach. Zapraszamy do ich obejrzenia i podzielenia się własnymi wspomnieniami z urodzin miasta nad rzeką Elbląg.