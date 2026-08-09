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Tak świętowaliśmy 770 lat (w obiektywie Henryka Myślińskiego)

 Elbląg, Tak świętowaliśmy 770 lat (w obiektywie Henryka Myślińskiego)
fot. Henryk Myśliński

W tym roku świętujemy 780. rocznicę nadania Elblągowi praw miejskich. 19 lat temu hucznie obchodziliśmy 770 rocznicę założenia Elbląga. Obchody uchwycił na zdjęciach elbląski fotoreporter Henryk Myśliński. Zobacz zdjęcia.

Kulminacja miejskich obchodów miała miejsce pomiędzy 8 a 24 czerwca 2007 r. Program był bardzo bogaty od wydarzę sportowych po rekreacyjne do kulturalnych. Niemal każdy znalazł coś dla siebie.

W meczu siatkówki na trawie inaugurującym obchody urzędnicy pokonali 3:0 lokalnych dziennikarzy. A potem poszło już z górki. Wystąpili m.in. Mieczysław Szcześniak, Kayah i Szymon Wydra z zespołem Carpe Diem. Na inaugurację Elblążanie mieli okazję zobaczyć widowisko plenerowe pt. „Jak Piekarczyk chwat Elbląg uratował”. Do Elbląga zawitały także Letnie Ogrody „Polityki”, a w nich interesujące dyskusje panelowe i koncerty gwiazd polskiej muzyki rozrywkowej.

Wśród widzów kręcił się elbląski fotoreporter Henryk Myśliński, który obchody uwieczniał na zdjęciach. Zapraszamy do ich obejrzenia i podzielenia się własnymi wspomnieniami z urodzin miasta nad rzeką Elbląg.

SM

A moim zdaniem...

Zobacz fotoreportaż do tego artykułu

Tak świętowaliśmy 770 lat (w obiektywie Henryka Myślińskiego)
Tak świętowaliśmy 770 lat (w obiektywie Henryka Myślińskiego)
Tak świętowaliśmy 770 lat (w obiektywie Henryka Myślińskiego)
Tak świętowaliśmy 770 lat (w obiektywie Henryka Myślińskiego)

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A moim zdaniem... (od najstarszych opinii)
  • Coś mi się matematycznie nie zgadza. W 2007 roku 770 lat.19 lat później 780 lat...
  • @Charlie1984 - Bo jak rządzi po to sie nie liczy
  • "Bo jak rządzi po to sie nie liczy" - ale napisałeś - ja Cię, ale jak rządził piś to tylko łupili i też nie liczyli
  • co tam PIŚ juma dziś?
  • Bo to zależy jak liczyć. Rok założenia miasta 1237 - obecnie minęło już 789 lat Rok nadania praw miejskich 1246 - obecnie minęło już 780 lat. Mam nadzieję, że obchody 800-lecia nie będą jakimiś srajtkami jak to jest teraz, tylko będzie to prawdziwe wydarzenie na miarę miasta, które ma już na swoim koncie 8 wieków.
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    0
    elblążanin od urodzenia(2026-08-09)
  • @Charlie1984 - Wtedy obchodzono rocznicę założenia miasta (1237), a teraz nadania ptaw miejskich (1246).
  • @Kerriko - "Wtedy obchodzono rocznicę założenia miasta" jak się popiera pis to się nie liczy, ważne by coś złego na rząd napisać
  • Mnie w pamięci pozostała rocznica 750 i jubileuszowe piwo 🍻 były konkursy EB itp. a teraz?
  • 750-lecie Elbląga przypadało w 1987 roku. Centralne obchody tego jubileuszu połączono z różnymi wydarzeniami kulturalnymi i rozrywkowymi, w tym m. in. z dużymi pokazami lotniczymi oraz festynem na Placu Jagiellończyka.
  • Może nie na temat ale cóż znaczą sondaże ? Dlaczego Kwaśniewski nie wystartował w pierwszych demokratycznych wyborach tylko dopiero po wyprowadzeniu Rosjan ? Politycy dawnego reżimu nie mieli szans w starciu z legendą „Solidarności” Dzisiaj nie ma sensu porównywanie bo dawne czasy mocno różniły się od dzisiejszych realiów, co sprawia, że bezpośrednie zestawienie bywa zawodne. Świat zmienił się pod wieloma względami, były kartki na żywność i budki z telefonem, dzisiaj informacje dzięki internetu przekazywane w jednej chwili na cały świat, kiedyś słuchałem Radio Wolna Europa z Monachium lub Głos Ameryki z Waszyngtonu by usłyszeć co się dzieje w sąsiednim mieście Gdańsku ! Czy dzisiejsze pokolenie potrafi odczytać historię ? Mają świetny dostęp do informacji, lecz często brakuje im cierpliwości na głęboką analizę faktów.
  • A w tym roku gdzieś orzekania Elbląska Orkiestra Jameralna ? Czyżby grają dls siebie? Bo ani koncertów ani wystąpień publicznych, prezentacji. Czyżby im instrumenty pordzewiały?
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    1
    Dziurawy bęben(2026-08-09)
  • Przynajmniej w tamtym czasie atmosfera byla fajna a nie taka zajadła ! Pomimo roznic politycznych potrafiono w ważnych wydarzeniach byc razem a nie jak teraz wszystko osobno, nie tylko w głowach się poprzewracało ale i w tylnej części ciała też! Złość, zajadlosc, zlosliwosc i nienawiść to dominujące cechy odczuwalne nawet w wydarzeniach ! Polituka i politycy zepsuli wszystko co normalne !cokolwiek zrobisz gdziekolwiek będziesz utożsamione jest politycznie i klasyfikacja przynależności gotowa jak łata a potem konsekwencje....
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