Styczniowe Twórcze Spotkania w Galerii EL

Mapa marzeń to zajęcia skierowane do osób dorosłych i młodzieży uczęszczającej do szkoły ponadpodstawowej.

Już po raz trzeci zapraszamy na noworoczne wspólne tworzenie Map Marzeń. Porozmawiamy o tym, jak zaprojektować kolejny dobry rok życia wizualizując swoje cele z pomocą starych gazet, kleju, nożyczek i chwili autorefleksji. Możecie zabrać ze sobą stare gazety typu „Twój Styl” czy „Zwierciadło” Kiedy: 20 stycznia 2024 Godzina: 12-15 Gdzie: Galeria EL – Galeria Laboratorium Koszt: 15 zł / osoba – Zapisy na warsztaty trwają: od 9 do 18 stycznia 2024 roku poprzez e-mail: helena@galeria-el.pl, SMS: 532 885 931. – Prosimy o wysłanie wiadomości: „Twórcze Spotkania- styczeń”, podanie imienia, nazwiska oraz numeru telefonu (w przypadku zapisywania na warsztaty więcej niż jednej osoby prosimy o powyższe dane każdej osoby). – Wysłanie wiadomości nie jest równoznaczne z uczestnictwem w warsztatach – jest nim otrzymanie od nas wiadomości z potwierdzeniem. – Wszystkie prace powstałe podczas warsztatów stają się własnością Uczestniczek i Uczestników.

Agata Marcinkowska, Centrum Sztuki Galeria EL